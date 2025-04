Le strategie di prezzo di Google per i Pixel 10 e i modelli futuri

La prossima generazione di smartphone Pixel di Google sta per arrivare. Ma la novità più importante è che con essa si prevede un’importante modifica nei prezzi, che influenzeranno non solo il lancio imminente del Pixel10, ma anche i modelli successivi fino al 2028. Secondo le informazioni trapelate nelle ultime ore, la compagnia di Mountain View ha intenzione di mantenere alcune linee guida ben precise per i suoi dispositivi, con aggiustamenti che potrebbero fare la differenza sul mercato. Se il Pixel 10 seguirà la tradizione, con il prezzo di lancio fissato a 715€, il Pixel10Pro Fold offrirà una sorpresa. Ovvero una riduzione di 89€ circa rispetto al modello precedente, portando il costo a 1349€. Un calo che si rifletterà negli anni, con un’ulteriore diminuzione di prezzo prevista per il 2027.

Il contesto economico mondiale e le tensioni politiche potrebbero alterare i piani di prezzo di Google

Non tutte le notizie però sono positive per i consumatori. Il Pixel 10 Pro XL, la versione più avanzata, vedrà un aumento di prezzo. Parliamo probabilmente di 90€, arrivando a toccare la cifra di 1072€. Questo aumento si giustifica con il fatto che il ProXL, fino ad oggi, si avvicinava troppo al prezzo del modello Pro standard, creando una certa confusione nelle scelte di acquisto. Google ha, dunque, deciso di fare una distinzione più chiara tra i vari modelli, spingendo l’utente a optare per una versione più potente con caratteristiche superiori.

La strategia di Google appare così orientata a ristabilire un equilibrio dei prezzi per i diversi settori di mercato. Cercando di offrire dispositivi adatti sia a chi cerca un top di serie, sia a chi preferisce opzioni più economiche. Il Pixel 10a, ad esempio, manterrà il prezzo di 446€ fino al 2028, provando ad attrarre un pubblico attento al budget senza sacrificare troppo le prestazioni. La politica di prezzi di Google potrebbe però subire modifiche. Considerando che l’andamento del mercato globale e la guerra commerciale in corso potrebbero influenzare notevolmente i costi di produzione.

Seppur con un piano preciso in mente, Google deve fare i conti con una serie di fattori esterni che potrebbero influenzare il prezzo finale dei suoi dispositivi. L’incertezza economica mondiale, unita alle politiche commerciali attuate dall’amministrazione Trump, potrebbe compromettere la stabilità dei costi dei componenti e di conseguenza, alterare le strategie di prezzo previste per i prossimi anni.