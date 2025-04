DAZN: un addio eccellente potrebbe arrivare presto

A quanto pare, a pochi mesi dalla conclusione della stagione di Ligue 1 è arrivato il momento di tirare le somme in casa DAZN, l’azienda starebbe valutando infatti un possibile addio anticipato alla Ligue 1, almeno secondo quanto riportato dalla testata RMC sport, nello specifico DAZN nel 2024 ha firmato un accordo quinquennale con la federazione di calcio francese valido fino al 2029 per la trasmissione di otto partite di quelle previste dalla giornata di Ligue 1, il tutto per un valore medio di 400 milioni di euro a stagione, tale accordo però prevede una clausola di uscita anticipata se il numero di abbonati in Francia non raggiungerà quota 1,5 milioni entro dicembre 2025, in tal caso infatti DAZN potrà recedere anticipatamente tale accordo e tale possibilità sembra essere più vicina a che mai, ad oggi infatti gli abbonati sono fermi a circa mezzo milione.

Clima freddo

Tale scarto tra aspettative e risultati alimentato delle crescenti tensioni tra DAZN e la federazione di calcio francese, non a caso la prima ha versato solo metà della rata di febbraio, 35 milioni sui 70 previsti, DAZN ha però avviato una fase di mediazione con la federazione per abbassare i toni dello scontro che però non ha portato a progressi significativi, nello specifico la piattaforma di streaming calcistico la mente, il mancato rispetto da parte dei club impegnati nella competizione degli impegni previsti per la valorizzazione del prodotto, ecco dunque che DAZN starebbe proponendo una revisione della struttura dei pagamenti con una componente variabile legata direttamente all’impegno dei club nel rispettare gli accordi, il rischio di rottura dunque è decisamente concreto e DAZN potrebbe non pagare la prossima rata in scadenza il 30 aprile aggravando la già precaria situazione finanziaria dei club coinvolti nella Ligue 1.

Il clima sembra decisamente teso e innegabilmente un’uscita anticipata dell’ente televisiva porterebbe ad uno scontro legale con la federazione calcistica francese, tale possibilità però non è da escludere.