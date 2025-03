Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL: ecco i primi render della next gen

Durante la prossima estate, Google presenterà ufficialmente al mondo i suoi prossimi smartphone che arriveranno così alla 10ª generazione, stiamo parlando dei Pixel 10, i quali arriveranno nelle varianti descritte dal titolo e ovviamente porteranno con loro tantissime novità con la responsabilità di mantenere alto il livello dopo che i loro predecessori sono riusciti a conquistare davvero tutti gli utenti diventando dei veri e propri Best buy.

ovviamente come accaduto con gli altri smartphone, anche per questi dispositivi, le voci di corridoio non si sprecano e anzi ogni giorno emergono interessanti novità che ci anticipano alcuni dettagli, nello specifico ciò di cui vi parliamo oggi sono i render Cad che mostrano in anticipo alcuni dettagli in merito al design della variante pro e della variante pro XL, queste ultime come molti ci si aspettavano non differiscono troppo dei modelli precedenti ma introducono alcune chicche in più, sebbene sia risaputo che la vera novità risiede al di sotto della scocca dal momento che il processore presente all’interno, il quale sarà per l’appunto il tensor G5, non sarà più prodotto da Samsung, bensì dalle fonderie di TSMC.

Il design

Ciò Che emerge in prima battuta, osservando le immagini e che anche quest’anno i modelli Pro avranno le medesime dimensioni dei modelli base, questo significa che conteranno su 152,8 x 72 x 8,6 mm, ovvero appena 0,1 mm di spessore in più rispetto agli 8,5 mm del modello precedente, il design sarà piatto con bordi lucidi.

Come potete intuire da soli invece la variante pro XL aumenterà da un punto di vista delle dimensioni spaziali, quest’ultimo infatti offrirà dimensioni più ampie cioè 162.7 x 76.6 x 8.5mm per 6.8 pollici di diagonale.

Non rimane dunque che attendere per capire come Google svilupperà i propri smartphone, l’idea comune che si punterà molto all’integrazione dell’intelligenza artificiale piuttosto che all’vera e propria potenza bruta, un po’ come visto in precedenza per quanto riguarda i Pixel 9.