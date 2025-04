Gemini Live: nuove opzioni di condivisione

La tecnologia continua da evolversi a un ritmo vertiginoso. A tal proposito, Google ha introdotto una novità interessante per l’interazione uomo-macchina. Si tratta dell’ultimo aggiornamento di Gemini Live. Grazie all’integrazione delle funzionalità di Project Astra, l’esperienza con l’assistente AI diventa più dinamica, naturale e utile. Il rollout globale, iniziato ufficialmente la scorsa settimana, ha portato una nuova interfaccia compatta. Inoltre, per gli utenti di Gemini Advanced, è stato introdotto anche l’accesso a strumenti rivoluzionari. Come la condivisione in tempo reale della fotocamera e dello schermo.

Google: l’ultimo aggiornamento di Gemini Live

L’assistente, osservando ciò che vedete, può suggerire soluzioni pratiche per l’organizzazione. Puntando la fotocamera sull’armadio, ad esempio, gli utenti potranno chiedere a Gemini idee su come sistemarlo meglio. Ciò con la condivisione video in tempo reale. E non è tutto. Mostrando lo schermo del telefono mentre si naviga su un sito di shopping o mentre si lavora ad un progetto grafico, è possibile ricevere consigli contestuali.

Particolarmente interessante è la possibilità di ricevere feedback in tempo reale su un post per un blog o su una presentazione visiva. L’AI analizza layout, didascalie e contenuti per offrire suggerimenti che possono davvero fare la differenza. Migliorando la qualità del risultato finale. Opzione che riguarda la condivisione dello schermo. Tali funzionalità non sono però disponibili per tutti. Al momento, solo i possessori di Pixel 9 o Galaxy S25 possono sfruttare a pieno le potenzialità di Project Astra.

Una scelta strategica, che punta a valorizzare i dispositivi di punta di Google e Samsung. Con Gemini Live, la comunicazione con un assistente virtuale non è più limitata al testo o alla voce. Grazie ai nuovi aggiornamenti diventa più visiva, immediata e connessa alla realtà. Si tratta dell’inizio di un futuro dove l’AI viene sempre più integrata nella quotidianità. L’intelligenza artificiale sarà sempre più capace di adattarsi agli utenti, agli spazi e alle esigenze di tutti gli individui che ne sfruttano le potenzialità.