Nova Reel 1.1: l’AI che rivoluziona la creazione di video

Amazon fa sul serio con la generazione video via intelligenza artificiale. E questa volta, lo fa con un aggiornamento che alza davvero l’asticella. Il suo modello Nova Reel – lanciato in punta di piedi a fine 2024 – torna con la versione 1.1, che promette di cambiare il modo in cui pensiamo a contenuti video creati dall’AI. Sì, perché ora non si tratta più solo di clip singole e un po’ scollegate, ma di video strutturati, coerenti e con un filo narrativo che regge per tutta la durata.

Nova Reel 1.1 di Amazon

A spiegare le novità ci ha pensato Elizabeth Fuentes, una delle sviluppatrici di AWS, in un post sul blog ufficiale. Il succo è questo: con Nova Reel 1.1 si possono creare video di due minuti, usando un testo descrittivo fino a 4.000 caratteri. Il risultato? Una sequenza di mini-clip da sei secondi ciascuna, unite però da uno stile visivo coerente. In pratica, l’AI non si limita più a generare una scena alla volta, ma inizia a pensare – e a creare – come un vero regista.

Ma la vera chicca è la modalità “Multishot Manual“. Qui l’utente può dare all’AI un’immagine e un prompt breve, e ottenere fino a 20 inquadrature coerenti, partendo da una risoluzione di 1280×720 pixel. Non è proprio come girare un cortometraggio in studio, ma ci si avvicina. E per chi lavora con lo storytelling visivo, può significare risparmiare ore di produzione o ottenere risultati impensabili con budget ridotti.

Per ora Nova Reel è accessibile solo tramite AWS (e strumenti come Bedrock), e serve inviare una richiesta per iniziare… ma – spoiler – viene approvata automaticamente. Quindi chiunque sia curioso può già mettersi alla prova.

Tutto perfetto? Non proprio. Come sempre con l’AI generativa, resta aperto il nodo del copyright: da dove arrivano i dati con cui è stato addestrato il modello? Amazon non lo dice, e non ha ancora fornito un modo per chiedere l’esclusione dal dataset. La buona notizia è che l’azienda ha promesso di coprire legalmente gli utenti AWS nel caso finiscano nei guai per colpa di contenuti generati dall’AI.

Insomma, Nova Reel 1.1 è un bel salto avanti. E se le promesse reggono alla prova dei fatti, potremmo essere davanti a uno strumento sempre più potente per content creator, brand e storyteller digitali.