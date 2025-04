Apple Vision Pro, la seconda generazione si avvicina

Apple sembra sempre più vicina al lancio della seconda generazione di Vision Pro, il visore per la Mixed Reality realizzato da Cupertino. A supporto di questa teoria, gli analisti di settore indicano la fine della produzione per i dispositivi di prima generazione.

Questo significa che l’azienda della mela non sta producendo nuovi Vision Pro di prima generazione e le scorte andranno ad esaurimento. Si tratta di una scelta commerciale in linea con quella applicata con i vari dispositivi per il lancio di un prodotto che ne prenderà il posto.

Stando a quanto emerso fino ad ora, i tecnici di Cupertino si starebbero concentrando sullo sviluppo di una versione ottimizzata del visore. Non è chiaro se questo dispositivo sarà una versione aggiornata e migliorata oppure una variante economica del device.

Apple ha avviato la produzione delle componenti per il Vision Pro di nuova generazione, possibile il lancio entro la fine del 2025

Tuttavia, gli esperti di settore sembrano concordi nell’indicare che il possibile debutto è previsto nel 2025. Le componenti sono già entrate nella fase della produzione di massa e il lancio entro la fine dell’anno sembra sempre più plausibile.

Il punto nevralgico del nuovo Vision Pro sarà il SoC M5 ed Apple sta lo sta già realizzando nelle fonderie dedicate. Si tratta dello stesso chipset che sarà utilizzato sui prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici e sarà in grado di raggiungere prestazioni senza precedenti nel mondo Apple e in quello mobile.

Inoltre, stando alle indiscrezioni del leaker Jukanlosreve, possiamo scoprire ulteriori dettagli in merito al visore e al suo stato di produzione. Apple avrebbe dato mandato ai propri fornitori di produrre molte delle componenti destinate al visore come i display e la scocca esterna. Tra i fornitori coinvolti spiccano Lens Technology che realizzerà i pannelli in vetro e Changying Precision per le componenti esterne. Anche gli altri fornitori, rimasti al momento ignoti, hanno aumentato la produzione per soddisfare le aspettative di Apple.

Tutto sembra convergere verso un possibile lancio entro la fine dell’anno ma sappiamo che Apple è sempre pronta a sorprendere i propri utenti.