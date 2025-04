HONOR X6b a un prezzo incredibile: -33% solo su Amazon

L’HONOR X6b è uno smartphone entry lever che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche perfette per coloro che non sono alla ricerca di un dispositivo con prestazioni del tutto elevate. Elemento che non può certamente passare inosservato è la batteria da 5200 mAh che consente un utilizzo quotidiano fino a due giorni con una sola carica. Ciò lo rende uno smartphone perfetto per coloro che effettuano un utilizzo leggero e che vogliono dimenticarsi di ricaricare il device dopo poche ore. Non manca un innovativo display Clear da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz per una visione eccezionale.

HONOR X6b: prezzo bomba su Amazon

Amazon mette a disposizione un vasto catalogo di dispositivi tech tra cui tantissimi smartphone, ma questo HONOR X6b oggi è disponibile a un prezzo davvero super conveniente che vi consente di risparmiare rispetto ad altri giorni.

Se siete appassionati di fotografia, questo HONOR X6b vi mette a disposizione una fotocamera da 50 MP AI Ultra-Clear con funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale che ottimizzano l’esperienza fotografica. Non a caso, l’AI Intelligent Recognition è in grado di identificare automaticamente il soggetto principale aiutando l’utente a effettuare scatti perfetti.

Oltre a ciò, non manca una buona memoria assicurata dai 4GB di RAM e 128 GB di memoria che mettono a disposizione una vasta capacità di archiviazione. Alla base, inoltre, trova spazio il potente processore a 8 core MediaTek Helio G85. Quest’ultimo, perfetto per regalare all’utente un’esperienza d’uso eccellente e senza rallentamenti.

Non dimentichiamo che tutte le caratteristiche tecniche di cui abbiamo parlato sono racchiuse in uno smartphone che oggi viene offerto a un costo davvero unico. Parliamo infatti di una cifra di soli 99,90 euro anziché 149,90 grazie a uno sconto del 33%. Approfittatene subito per portare a casa questo smartphone, la promozione potrebbe terminare in qualsiasi momento.