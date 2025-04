WhatsApp interviene sulla falla sui dispositivi Windows

Gli aggiornamenti di sicurezza sono i più importanti. A tal proposito, WhatsApp ha corretto una vulnerabilità potenzialmente pericolosa nella sua applicazione per Windows. Il problema era legato allo spoofing degli allegati. La piattaforma è intervenuta risolvendolo con un nuovo aggiornamento. Rilasciando la nuova versione (2.2450.6). Si tratta di un aggiornamento importante. Ciò soprattutto per gli utenti che utilizzano frequentemente l’app desktop per scambiare file e documenti. La falla è stata scoperta dai ricercatori e riconosciuta ufficialmente da Meta.

WhatsApp: nuovi interventi sulla falla per la versione desktop di Windows

La vulnerabilità risiedeva nel modo in cui l’applicazione gestiva la visualizzazione e l’apertura degli allegati. In pratica, l’app mostrava l’anteprima di un file basandosi sul tipo MIME. Cioè un identificatore standard usato per classificare i file. Quando l’utente decideva di aprire il file, però, l’app utilizzava l’estensione effettiva del nome del file (come .exe, .bat o .cmd). Ciò per stabilire cosa fare con quel contenuto.