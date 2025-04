WhatsApp: tutti sotto tiro con questa nuova truffa letale

Tutti gli utenti che utilizzano ogni giorno WhatsApp d’ora in avanti dovranno prestare attenzione ad un nuovo pericolo che si sta mostrando all’orizzonte da poco tempo ma che risulta essere davvero letale nel caso non vi riusciate a rendere conto di ciò con cui avete a che fare, nello specifico parliamo nuovamente dell’ennesima truffa online che questa volta però differisce dalle altre per la modalità con cui riesce a ingannare le proprie vittime, i truffatori infatti utilizzano come spesso ultimamente WhatsApp ma nello specifico sfruttano le videochiamate, paradossalmente questo metodo infatti risulta ancora più efficace rispetto ai comuni messaggi che richiedono molto più tempo e molti più raggiri per risultare efficaci alla stessa maniera.

L’obiettivo dei truffatori è quello di ingannare le vittime per poi portarle a consegnare con le proprie mani i dati sensibili che consentono ai truffatori di derubarle, tale strategia è molto diffusa e i truffatori ogni giorno cercano di camuffarla in modi pittoreschi e variegati, in tal modo infatti le truffe risultano molto più difficili da sgambare e dunque il pericolo aumenta, ma allo stesso tempo le probabilità di successo per i truffatori.

La truffa bancaria

La nuova truffa che sta colpendo moltissimi italiani cerca di penetrare nei conti correnti delle vittime, nello specifico i truffatori contattano il malcapitato tramite WhatsApp spacciandosi per la sua banca di riferimento, in tal modo poi la inducono ad avviare una video chiamata sotto l’inganno della necessità di recapitare un messaggio di natura urgente, una volta ottenuta questa video chiamata poi convincono la vittima dapprima ad attivare la condivisione dello schermo e poi ad effettuare l’accesso alla propria pagina Internet banking, ovviamente il risultato di tutto ciò è presto detto, infatti i truffatori possono appropriarsi con estrema facilità delle credenziali per poi usarle proprio piacimento per svuotare piano piano il conto della vittima senza che quest’ultima se ne accorga, il suggerimento migliore nonché risolutivo per evitare questo problema risulta non rispondere e non eseguire nessun tipo di istruzione che i truffatori vi propongono.