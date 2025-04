Google conferma: NotebookLM avrò la sua app ufficiale per smartphone

Una piccola svolta per chi usa NotebookLM è dietro l’angolo. Dopo mesi di utilizzo esclusivamente via browser, Google ha finalmente confermato l’arrivo dell’app mobile dedicata. La notizia è arrivata in modo informale ma chiaro, attraverso una risposta del team di NotebookLM al commento di un utente su X (ex Twitter), che parlava di quanto il servizio sia utile durante la preparazione di un esame.

Un’app per uno strumento sempre più potente

NotebookLM è uno degli strumenti basati su Gemini più interessanti tra quelli proposti da Google: un taccuino digitale intelligente, pensato per raccogliere, organizzare e analizzare documenti di ogni tipo. PDF, articoli web, testi copiati da video o persino contenuti trascritti: tutto viene elaborato dall’IA per creare riassunti, schemi, perfino podcast.

Fino ad oggi, però, il servizio era accessibile soltanto da desktop, cosa che lo rendeva meno comodo per chi studia o lavora in mobilità. L’arrivo di un’app cambia le carte in tavola, rendendo NotebookLM molto più accessibile anche su smartphone.

Quando arriverà l’app

Al momento non ci sono date precise. Il team ha confermato che l’app è in arrivo, ma non ha fornito dettagli né sulla tempistica né sulla struttura tecnica. Non è chiaro, cioè, se si tratterà di un’app completamente nuova o semplicemente di un contenitore della versione web adattato ai dispositivi mobili.

Tuttavia, considerato l’approccio che Google ha adottato con gli altri strumenti basati su Gemini, è lecito aspettarsi una vera app nativa, capace di sfruttare al massimo le potenzialità del servizio anche da smartphone e tablet.

Un assistente digitale che sta crescendo

L’idea dietro NotebookLM è quella di offrire un ambiente di lavoro assistito dall’intelligenza artificiale, utile per studenti, ricercatori e professionisti. Una specie di quaderno smart che non si limita a raccogliere appunti, ma li collega, li riassume e li trasforma in contenuti strutturati e pronti da consultare.

Con l’arrivo dell’app mobile, il servizio diventerà finalmente più pratico anche per chi si muove spesso o studia fuori casa, risolvendo una delle mancanze più sentite fin dalla sua uscita.

Non resta che attendere. Ma una cosa è certa: NotebookLM è uno di quei progetti che Google sembra voler portare avanti con convinzione. E l’app ufficiale sarà un tassello importante per farlo decollare davvero.