WhatsApp: con Meta AI genererete immagini da postare negli stati

Meta continua a spingere sulla diffusione della sua intelligenza artificiale all’interno delle app di messaggistica e social più popolari. Dopo le prime apparizioni in Facebook e Instagram, ora tocca a WhatsApp, dove Meta AI sta per ricevere un’importante integrazione: la possibilità di generare immagini personalizzate da condividere nello Stato. Una funzione ancora in fase di sviluppo, ma già trapelata grazie alle segnalazioni emerse online.

Un nuovo utilizzo creativo dell’IA all’interno di WhatsApp

L’indicazione arriva da un leaker noto su X come AssembleDebug, che ha scoperto un riferimento esplicito alla creazione di immagini AI all’interno della sezione dedicata agli Stati di WhatsApp. L’idea è semplice: tramite l’integrazione di Meta AI, sarà possibile creare un’immagine personalizzata e condividerla direttamente come aggiornamento di stato, senza uscire dall’app.

Un passo che apre a nuovi usi più creativi della piattaforma, soprattutto per chi ama accompagnare i propri pensieri con contenuti visivi. Non si tratterà semplicemente di immagini casuali, ma di contenuti generati su richiesta, come ad esempio cartoline per compleanni, dediche personalizzate o auguri per le festività.

Una risposta al crescente scetticismo verso l’IA

L’introduzione di Meta AI nelle app Meta non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Sui social non mancano le critiche, che vanno dalla scarsa utilità percepita fino alle preoccupazioni per la privacy. L’arrivo improvviso dell’icona in basso a destra su WhatsApp e il contatto automatico nella lista chat hanno generato perplessità, dando a molti l’impressione di un’invasione non richiesta.

Tuttavia, questo nuovo utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi meno invasivo e più apprezzato. L’obiettivo sembra essere quello di offrire strumenti pratici, divertenti e contestuali, piuttosto che funzioni generaliste poco integrate nell’esperienza quotidiana.

Quando arriverà questa novità su WhatsApp

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la comparsa di riferimenti concreti all’interno dell’app fa pensare che il rilascio non sia troppo lontano. Come accaduto per altre novità targate Meta, è probabile che l’attivazione avvenga in modo graduale, a partire da alcuni mercati selezionati.

In attesa del debutto ufficiale, resta da vedere se questa nuova funzione riuscirà a cambiare la percezione generale nei confronti dell’intelligenza artificiale su WhatsApp, dimostrando di poter offrire qualcosa di utile e realmente integrato nell’uso quotidiano.