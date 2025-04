Meta AI non piace agli utenti: ecco i principali motivi del disappunto

Meta AI, l’assistente di intelligenza artificiale di Meta, ha fatto la sua comparsa su Instagram e Whatsapp anche nel nostro Paese da soli pochi giorni ma sta già destando parecchi dubbi tra gli utenti per via di un intoppo che potrebbe costringere Meta a rivedere il suo ultimo aggiornamento. A preoccupare gran parte degli utenti è l’impossibilità di disattivare l’assistente virtuale o semplicemente spostarlo in un altro punto dell’interfaccia.

Meta AI: l’assistente AI suscita parecchi dubbi tra gli utenti

WhatsApp e Instagram hanno accolto da poco Meta AI, l’assistente di intelligenza artificiale che può essere interrogato dall’utente per ricevere risposte direttamente in chat. L’obiettivo è quello di rendere l’app di messaggistica e Instagram ancora più personalizzabili, ottenendo, ad esempio, suggerimenti per rispondere ai messaggi tenendo conto del contesto. Pur trattandosi di un’interessante aggiornamento, gli utenti non sembrano apprezzare totalmente l’arrivo del chatbot.

Un primo motivo di disappunto riguarda la posizione poco favorevole e impossibile da modificare. Accedendo a WhatsApp sarà possibile trovare il piccolo cerchio colorato in fondo sull’angolo destro e ciò implica il ripetuto accesso involontario alla chat dedicata all’assistente, impedendo agli utenti di cliccare sulle chat d’interessa senza il rischio di confusione. A ciò si accosta l’impossibilità di disabilitare la funzione. Meta AI, infatti, non può essere disattivato in alcun modo e ciò è causa di un ulteriore dubbio legato alla liceità della funzione. Meta ha dichiarato che l’assistente potrà avere accesso soltanto ai messaggi proposti dall’utente ma alcune documentazioni affermerebbero il contrario, sostenendo che il modello potrebbe comunque tener conto di altre informazioni per il suo addestramento.

La scarsa trasparenza, così come il disappunto degli utenti, potrebbero perciò indurre Meta a rilasciare un aggiornamento tramite il quale permettere il riposizionamento del tasto di accesso al chatbot e l’aggiunta di un tasto di disattivazione. Non sappiamo se le modifiche saranno apportare in tempi brevi ma è certo che Meta dovrà placare il malcontento dei suoi iscritti.