Gemini Live continua ad espandersi: condivisione video e schermo ora anche su altri Pixel

Con il Feature Drop di marzo, Google ha dato nuova linfa al suo assistente basato su intelligenza artificiale. Gemini Live, già disponibile da gennaio sui Pixel 9 e sui Galaxy S24/S25, arriva ora anche su molti altri dispositivi Android, inclusi i Pixel 6 e successivi. E con questa estensione, prende forma una delle funzionalità più interessanti mai introdotte da Google: la condivisione in tempo reale di immagini, video e schermo, con la possibilità di interagire con l’assistente in modo del tutto visivo.

Da immagini a video: tutto il supporto di Gemini Live

La funzione “Talk Live about this” consente di caricare un’immagine, un file o un video YouTube per porre domande contestuali. Su Android è sufficiente premere il tasto “+” nell’app Gemini per accedere ai contenuti del proprio smartphone. I formati supportati includono .txt, .doc, .docx, .pdf, .rtf e .hwp, a condizione che siano aperti tramite l’app Files di Google o Samsung Notes.

Quando si visualizza un video su YouTube, Gemini può essere attivato per generare risposte basate sui sottotitoli, purché il contenuto non superi le due ore. In alternativa, è possibile incollare direttamente il link del video in chat per avviare l’analisi.

I Pixel compatibili

Ad oggi dunque i dispositivi in grado di supportare tali funzionalità sono i Pixel 6, intesi per l’intera gamma, ma anche i Pixel 7, 8 e 9, con Pixel Fold incluso.

Condivisione dello schermo: Gemini entra nel vivo dell’interazione

Oltre a file e immagini, la novità più concreta è la possibilità di condividere schermo e fotocamera in diretta per ricevere risposte mirate. Questa funzione è già attiva per tutti gli utenti Pixel 9 e Galaxy S25, ma anche per altri smartphone Android tramite Gemini Advanced, la versione premium dell’assistente.

Google ha illustrato alcune applicazioni pratiche:

Inquadrare un armadio disordinato con la fotocamera per ricevere consigli su come riordinarlo ;

Mostrare il display del telefono con un disegno per ottenere spunti creativi o suggerimenti pratici ;

Usare la fotocamera per far vedere un oggetto guasto e ricevere istruzioni su come ripararlo ;

Fare shopping online e chiedere confronti tra prodotti in tempo reale, semplicemente mostrando lo schermo a Gemini;

Ricevere feedback su un post visualizzando l’anteprima in app e lasciando che Gemini commenti layout, testo o immagini.

Un passo avanti nell’assistenza AI

Con queste novità, Gemini Live non è più solo un chatbot, ma uno strumento capace di vedere, capire e rispondere a ciò che accade sullo schermo. Un’evoluzione che punta a rendere l’assistente ancora più presente nella vita quotidiana, capace di adattarsi al contesto e alle immagini, e non solo al testo. Un passo deciso verso un’interazione AI che inizia a sembrare davvero naturale.