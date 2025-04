Samsung avvia il rilascio di One UI 7: prime conferme dalla pagina ufficiale

One UI 7

Samsung ha avviato il rilascio di One UI 7, basata su Android 15, con la pubblicazione delle prime pagine ufficiali di supporto dedicate alla nuova interfaccia. Il rollout è partito in forma iniziale, segnalando che lo sviluppo è in fase avanzata e che la diffusione ai dispositivi compatibili potrebbe iniziare già nei prossimi mesi.

One UI 7 compare sul sito Samsung

La conferma arriva dalla pagina ufficiale Samsung dedicata a One UI, aggiornata con riferimenti alla versione 7.0. Nella sezione dedicata, l’azienda ha incluso un primo riferimento testuale alla nuova interfaccia, segno che il software è già in distribuzione almeno per gli sviluppatori e in fase di test interno.

Non si tratta ancora del rilascio stabile per gli utenti finali, ma dell’avvio formale del processo di rilascio, che parte con la pubblicazione dei materiali informativi e delle risorse tecniche destinate ai dispositivi Galaxy.

Android 15 e novità attese

One UI 7 sarà basata su Android 15, la prossima versione del sistema operativo di Google attualmente in anteprima per gli sviluppatori. La nuova interfaccia porterà con sé miglioramenti attesi sul fronte di privacy, gestione dei permessi, ottimizzazione energetica e funzionalità intelligenti.

Samsung, come di consueto, affiancherà alle novità di Android anche funzionalità proprietarie, tra cui modifiche all’interfaccia grafica, nuove impostazioni per la schermata di blocco e una migliore integrazione con l’ecosistema Galaxy.

Quali dispositivi riceveranno One UI 7

Sebbene non sia ancora disponibile un elenco ufficiale, è molto probabile che le serie Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Flip5 e Galaxy Tab S9 saranno tra le prime a ricevere l’aggiornamento. Seguiranno i modelli di fascia media come Galaxy A54 e A34, in base alla politica di aggiornamenti pluriennale adottata da Samsung.

La società sudcoreana ha già confermato in passato che molti dei suoi dispositivi riceveranno quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo, il che lascia presagire una copertura ampia per One UI 7.

Un rollout graduale ma già iniziato

Con la comparsa della pagina ufficiale, Samsung ha di fatto avviato il rollout tecnico della nuova interfaccia. Le versioni beta per sviluppatori potrebbero arrivare a breve, seguite dal rilascio pubblico previsto per l’autunno, in linea con la roadmap di Android 15.

Per ora, gli utenti dovranno attendere l’annuncio della prima beta ufficiale, ma il processo è partito. One UI 7 è reale, ed è già nei server Samsung.