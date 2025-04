Nuova cometa di passaggio: ecco i dettagli

Nel silenzio cosmico, una nuova meraviglia ha fatto il suo ingresso tra le stelle. Si tratta di SWAN25F, una cometa appena scoperta dall’astronomo Michael Mattiazzo. La scoperta è avvenuta grazie all’analisi dei dati raccolti dallo strumento SWAN. Presente sulla sonda SOHO. Il progetto fa parte della missione congiunta tra NASA ed ESA. Ancora in attesa della designazione ufficiale da parte del Minor Planet Center. Tale cometa ha già acceso la curiosità e l’entusiasmo di astronomi e appassionati in tutto il mondo.

Nuova cometa scovata nello spazio

Al momento, le condizioni di osservazione non sono delle più agevoli. Come sottolineato dall’astrofisico Gianluca Masi del Virtual Telescope Project, SWAN25F si mostra nel cielo all’alba. In Italia, il momento perfetto per provare a vederla è alle 4:55 del mattino. Quando si trova a circa 10 gradi sopra l’orizzonte nord-orientale. Nei pressi della costellazione di Pegaso.

La cometa si sta muovendo lentamente verso nord e nei prossimi giorni migrerà dal cielo mattutino a quello serale. Diventando così più facilmente osservabile anche per chi non è disposto a puntare la sveglia prima dell’alba. Le date da segnare sul calendario sono il 24 e 25 aprile. Ovvero quando si prevede che SWAN25F possa diventare visibile persino a occhio nudo, condizioni atmosferiche permettendo. Il 1 maggio è atteso il passaggio al punto più vicino al Sole. Ovvero al perielio. In tale data, la cometa potrebbe presentare la sua massima luminosità.

Nick James, della British Astronomical Association, invita però a prestare attenzione. Non è ancora possibile stabilire la luminosità massima della cometa. Servono ulteriori osservazioni. I segnali però sono promettenti. Si tratterebbe di un’occasione imperdibile. Grazie al quale gli individui possono alzare gli occhi al cielo e lasciarsi stupire. Ricordando che, nonostante la modernità e la tecnologia, nulla riesce a eguagliare la bellezza di un evento nello spazio. Proprio come una cometa che attraversa il cielo.