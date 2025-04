Nucleare e spazio: rivoluzione nei viaggi verso Marte

Immagina di prepararti a un viaggio verso Marte. Non stiamo parlando di fantascienza: tuta spaziale, razzo pronto sulla rampa e una missione lunga mesi davanti a te. Ora immagina che quel viaggio, che di solito richiede tra i 150 e i 300 giorni, possa durare molto meno. Fantastico, no? È esattamente quello che promette la propulsione termica nucleare, una tecnologia che sembra uscita da un film di fantascienza ma su cui, oggi, si sta lavorando sul serio.

Test cruciali per la propulsione nucleare

L’ultima novità arriva da un laboratorio dell’Ohio State University, dove si stanno conducendo test cruciali su uno degli elementi chiave per far funzionare questa tecnologia: il rivestimento del reattore nucleare. Sì, perché per scaldare l’idrogeno e ottenere la spinta necessaria, serve un reattore. E questo reattore, beh, deve sopravvivere a temperature infernali e a un bagno di radiazioni spaziali.

Per resistere a tutto ciò, al Oak Ridge National Laboratory hanno sviluppato un materiale speciale: un rivestimento in carburo di zirconio, pensato per non cedere nemmeno a 2200°C. E non è un numero a caso: è la temperatura a cui sono stati portati i campioni nel forno sperimentale INSET 2.0, progettato proprio per questi stress test.

Durante i test, i ricercatori non si sono limitati a vedere se il materiale “resisteva al caldo”: l’hanno messo alla prova anche con cicli termici e radiazioni, per simulare quello che accadrebbe in un vero motore NTP durante una missione. È come testare l’armatura di un cavaliere spaziale, assicurandosi che non si sgretoli al primo duello.

I risultati non sono ancora stati pubblicati, ma sono attesi con grande interesse, perché potrebbero dare una spinta decisiva allo sviluppo di questa tecnologia. Una tecnologia che, se tutto va bene, potrebbe cambiare radicalmente i tempi e le modalità dell’esplorazione spaziale.

Insomma, ogni test superato è un piccolo passo verso qualcosa di grande. Forse tra non molto non ci chiederemo più se arriveremo su Marte, ma quanto ci metteremo ad andarci.