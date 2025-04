Monitor LG a soli 100 euro: un’occasione ASSURDA su Amazon

Il monitor per la vostra abitazione non potrebbe essere più economico, la nuova promozione disponibile su Amazon abbassa di molto la spesa che l’utente si ritrova a sostenere nel momento in cui va ad aggiungere al proprio carrello il modello LG 24MS550, un monitor da 24 pollici, con tecnologia IPS LCD, che raggiunge una risoluzione massima in FullHD, integrando nel contempo anche speaker audio stereo da 4W, e riuscendo a garantire un’ottima fluidità generale con i suoi 100Hz.

Lo stand è stabile ed affidabile, offre una regolazione in altezza (di 8 centimetri) che ne estende sicuramente l’usabilità quotidiana da parte di ogni consumatore che vuole poterlo regolare manualmente a piacimento. Nella parte posteriore si possono trovare due porte HDMI di ultima generazione, per una discreta versatilità quotidiana, mentre le sue dimensioni sono tutt’altro che elevate, raggiungendo per la precisione 70 x 51 x 22 centimetri di spessore, per un peso complessivo non superiore ai 3,2kg.

Monitor LG: una promozione che lo porta a costare soli 100 euro

Gli utenti si ritrovano oggi a poter spendere solamente 109 euro per il suo acquisto definitivo, con un risparmio superiore al normale rispetto al listino classico e standard, di un prodotto che comunque non delude assolutamente le aspettative, in termini di resa video e audio. L’ordine può essere completato mediante la pressione di questo link, tenendo sempre bene a mente che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, con consegna in tempi brevissimi e garanzia legale della durata di 24 mesi. Lo potete ordinare qui.

Tra le varie caratteristiche da tenere assolutamente in considerazione, troviamo anche il pieno supporto ad AMD FREESYNC, così da risultare il perfetto compagno di giochi per molti di noi.