ho. Mobile ha un trend impressionante: la promo da 200 GB regala il 5G

Il gestore virtuale ho. Mobile lancia una delle sue offerte più interessanti di sempre, puntando su grandi quantità di dati, libertà totale nelle comunicazioni e un prezzo fisso che non cambia nel tempo.

Con 9,99€ al mese per sempre, l’utente ha accesso a contenuti davvero interessanti, quel che serve per non avere pensieri durante la giornata. Ecco il resoconto:

200 GB di internet , finalmente con accesso alla rete 5G ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

SMS illimitati.

Un pacchetto pensato per chi vuole navigare veloce, chiamare senza limiti e non avere brutte sorprese in bolletta. Questo è ciò di cui gli utenti generalmente hanno bisogno e di certo non è un mistero.

Attivazione semplice e costi contenuti con ho. Mobile

Il costo iniziale dell’attivazione parte da 2,99€ una tantum e può variare leggermente in base all’operatore di provenienza. Un’opzione interessante è quella della eSIM, disponibile con un costo di 1,99€: questa scelta permette di attivare l’offerta in tempi rapidissimi, senza dover attendere la consegna della SIM fisica a casa o il ritiro in edicola.

Per chi preferisce la SIM classica, è possibile attivarla anche con SPID, garantendo così una procedura digitale, comoda e sicura. Chiaramente si tratta di accorgimenti molto interessanti che non fanno altro che facilitare la scelta degli utenti.

Assistenza anche su WhatsApp

Tra le novità più comode introdotte da ho. Mobile c’è la possibilità di ricevere supporto direttamente su WhatsApp. Un canale rapido e familiare, che permette di ottenere risposte e assistenza senza attese o lunghe telefonate.

Un’offerta completa che non presenta vincoli

La nuova proposta di ho. Mobile si rivolge a chi cerca tanti giga in 5G, servizi illimitati e un’esperienza semplice, sia nell’attivazione che nella gestione quotidiana.

Con prezzo fisso, copertura Vodafone e un’attivazione gestibile in pochi passaggi, questa offerta è tra le più interessanti per chi vuole cambiare gestore senza complicazioni e restare sempre connesso.