Il nuovo Vivo X200 Ultra alza l’asticella dei camera phone

Se ti piacciono gli smartphone che mettono la fotografia al primo posto — ma sul serio, non solo nelle pubblicità — tieni d’occhio il nuovo Vivo X200 Ultra. La data ufficiale di lancio è stata finalmente annunciata: si svela il 21 aprile, direttamente in Cina, e promette scintille. Sì, perché questo non è solo un altro top di gamma, è un camera phone con tutte le lettere maiuscole, e i primi assaggi fotografici che abbiamo visto in giro fanno davvero ben sperare.

Vivo X200 Ultra punta in alto

La parte più interessante? Il modulo fotografico, firmato Zeiss. E già solo questo dovrebbe accendere qualche lampadina. Ma c’è di più: si parla di un ultra-grandangolo da 50MP (con un bel 14mm equivalente), una principale sempre da 50MP con lente da 35mm (quindi già più creativa del solito 24-26mm), e poi il pezzo forte — un teleobiettivo periscopico da 85mm basato su un sensore Samsung da 200MP. Sì, hai letto bene. Duecento. Megapixel.

E non è solo roba da nerd dei megapixel: l’idea è quella di avere una qualità tale da far impallidire tante mirrorless entry-level. E a quanto pare, ci stanno andando vicino. In più, ci sarà anche una versione speciale in collaborazione con Rimowa, la famosa azienda di valigie di lusso: finitura argento spazzolato, vibe da oggetto di design, e un’estetica che grida “premium” da ogni angolazione.

Ma non è solo la fotocamera a far notizia. Si parla di display 2K OLED a 120Hz, Snapdragon X Elite (quindi potenza da vendere), e una batteria da 6.000 mAh che promette di far durare questo gioiellino per più di una giornata intensa.

Durante l’evento del 21 aprile, vedremo anche il debutto di altri dispositivi Vivo, tra cui nuovi tablet e uno smartwatch. Ma inutile girarci intorno: l’attenzione sarà tutta per lui, il nuovo X200 Ultra. E a giudicare da come si stanno muovendo, Vivo non ha nessuna intenzione di restare indietro nella corsa al titolo di miglior camera phone dell’anno.