iPhone 17 Pro avrà una nuova funzione per la registrazione dei video

Finora gran parte dei leaker interessati alle mosse di Apple si sono soffermati quasi esclusivamente sull’iPhone 17 Air, tralasciando quelle che potrebbero essere le novità pensate dal colosso per i restanti dispositivi che andranno a formare la prossima generazione di melafonini. Soltanto negli ultimi giorni abbiamo assistito all’emergere di maggiori informazioni su questi ultimi e, in particolar modo, su alcune nuove funzionalità previste sull’iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro: nuove funzionalità in arrivo per gli utenti

L’iPhone 17 Pro, insieme alla variante Pro Max, continuerà a essere la versione di punta della prossima generazione di melafonini ma gran parte degli utenti si sono finora chiesti in che modo Apple riuscirà a riservare funzioni esclusive a tali dispositivi, soprattutto in seguito al diffondersi di notizie per cui tecnologie come il display Pro Motion saranno estese a tutti e quattro i melafonini in arrivo. Una prima risposta a tale dubbio arriva con l’emergere dell’ultima novità relativa a una nuova funzione pensata da Apple.

Per alcuni potrebbe non trattarsi di una vera e propria novità poiché già presente da anni su smartphone di altre aziende ma per coloro che da diversi anni sono in possesso di un iPhone il suo arrivo sarà sicuramente entusiasmante. Il riferimento è alla funzione che permetterà di registrare video utilizzando sia la fotocamera posteriore che quella anteriore. Gli utenti potranno così registrare i loro contenuti utilizzando contemporaneamente le due fotocamere per ottenere risultati decisamente interessanti. La funzione sarà prerogativa dell’iPhone 17 Pro ma Apple potrebbe decidere di rilasciare un aggiornamento che consentirà di usufruirne anche agli utenti già in possesso di melafonini Pro.

Apple potrebbe rinnovare anche il design del suo iPhone Pro e soprattutto il modulo fotografico. Quanto trapelato lascia pensare che la componente sarà aggiornata su tutti i nuovi melafonini, che abbandoneranno il modulo tipico per accogliere un’isola molto ampia e sporgente dentro la quale saranno posizionati i sensori.