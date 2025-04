NotebookLM si aggiorna ancora: il nuovo strumento ti aiuta nella ricerca fonti

NotebookLM, piattaforma di Google basata su Gemini 2.0 che consente agli utenti di ottenere appunti sintetizzati e mappe mentali dai documenti, riceve un nuovo e interessante aggiornamento che fa di lei uno strumento ancora più utile per studenti e non. Grazie all’ultima novità implementata dal colosso di Mountain View, gli utenti avranno a disposizione una nuova funzione tramite la quale poter effettuare la ricerca di fonti sul web.

Google aggiorna NotebookLM con una nuova funzionalità

Soltanto qualche giorno fa, Google ha rilasciato un aggiornamento tramite il quale gli utenti possono creare mappe mentali in pochissimi istanti semplicemente caricando i loro documenti su NotebookLM. Mind Maps, la funzione rilasciata dal colosso che fa sì che le informazioni possano essere ben apprese e rappresentate, diventa ancora più interessante grazie alla funzione Discover sources, che permette di indicare l’argomento di interesse così da ottenere ben dieci risultati selezionati dal web in base alla loro rilevanza e sintetizzati così da poter facilmente essere implementati al taccuino. La novità si fa interessante anche per gli utenti più curiosi che, pur non avendo materiale o argomenti da organizzare, possono usufruire della funzione di ricerca casuale di un argomento così da ottenere fonti che saranno automaticamente sintetizzate e gestite da NotebookLM.

Google sta gradualmente rilasciando le funzioni per tutti gli utenti, entro la settimana la distribuzione potrebbe essere completata. Dunque, qualora non si abbiano ancora a disposizione le varie voci di accesso alle funzioni basterà attendere.

Il colosso potrebbe rilasciare aggiornamenti sempre più avanzati che, grazie al supporto di Gemini, renderanno la piattaforma in grado di eseguire funzionalità davvero molto utili per gli studenti ma anche per coloro che desiderano ottenere un prospetto chiaro riguardo un argomento. È sufficiente accedere alla piattaforma ed effettuare l’iscrizione per poter iniziare a realizzare i propri progetti, inoltre, è possibile contrarre l’abbonamento alla versione Plus per poter usufruire di funzioni extra.