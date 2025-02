L’IA sta cambiando il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi. A tal proposito Google, sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare l’esperienza utente, ha introdotto un’importante novità per il suo assistente AI GeminiLive. Presto infatti, sarà disponibile un pulsante innovativo chiamato “Talk Live about screen”. Un’aggiunta pensata per rendere più fluido il dialogo con l’assistente virtuale.

Quante volte capita di voler fare una domanda su ciò che si sta guardando sullo schermo, ma si è costretti a scattare uno screenshot, salvarlo e poi allegarlo manualmente? Ebbene Google ha deciso di semplificare questo processo, permettendo di condividere istantaneamente ciò che si vede. Tutto ciò con un semplice tocco sullo schermo. Questa nuova funzione apparirà in basso a sinistra e consentirà di discutere in tempo reale dei contenuti visualizzati. In più, sarà possibile richiamare anche immagini già salvate. Una caratteristica estremamente utile per chi desidera approfondire determinati argomenti in un secondo momento.

Deepseek, la nuova AI cinese che sfida Google

L’anteprima della funzione è stata testata da @AssembleDebug, che ha dimostrato quanto sia intuitivo il suo utilizzo. Nel deciderete di percorrere questa strada l’interfaccia di Gemini Live su è già aggiornata con un design più minimalista e una chat più essenziale. Diventando così ancora più efficiente. Ora, infatti, oltre al classico campo di testo per i comandi, le persone potranno allegare contenuti extra tramite un’icona dedicata.

Mentre Google lavora per migliorare l’esperienza degli utenti con Gemini, un nuovo concorrente sta emergendo nel mondo dell’IA. Si tratta di Deepseek, un servizio AI cinese che sta attirando grande attenzione a livello internazionale. L’efficienza delle sue soluzioni, sta facendo discutere gli esperti del settore e influenzando i mercati azionari. Poiché basate su modelli multimodali e chatbot avanzati,

L’ingresso di Deepseek nel mercato sta creando quindi nuove dinamiche. Mettendo pressione sui colossi americani della tecnologia, in particolare sui produttori di hardware. Le aziende sono quindi sempre più consapevoli che il futuro dell’AI dipenderà dalla capacità di offrire strumenti potenti e accessibili a tutti.

Per quanto riguarda Gemini Live, il pulsante “Talk Live about screen” non è ancora disponibile per tutti. Ma Google sembra intenzionata a rilasciarlo nelle prossime settimane. Insomma, il mondo dell’intelligenza artificiale è in continua evoluzione, e questa nuova funzione rappresenta solo un altro passo verso interazioni sempre più naturali tra uomo e macchina.