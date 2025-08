YouTube: via i commenti e spazio solo al video

YouTube sta sperimentando una nuova veste grafica per l’app mobile, con un cambiamento che potrebbe ridefinire l’intera esperienza utente. La piattaforma, dopo aver spostato i commenti sopra i video suggeriti, starebbe valutando una soluzione ancora più drastica: nascondere completamente i commenti dalla schermata principale. L’obiettivo? Ridurre gli elementi a schermo, offrendo un’interfaccia minimalista che esalti il contenuto video e pochi pulsanti chiave. Tra questi rimarranno visibili solo like, dislike, iscrizione e l’accesso alla sezione commenti, ora accessibile solo tramite un’icona.

Gli utenti di YouTube si dividono sulla nuova esperienza mobile

Anche le altre funzioni interattive, come “Remix” o “Segnala”, sono state rimpicciolite e trasformate in semplici simboli, privi di descrizioni testuali. Non c’è nemmeno traccia del logo e del nome del canale che ha caricato il video: per vederli bisogna toccare la freccia accanto al titolo. Un cambiamento che ha disorientato molti utenti, secondo quanto emerso su Reddit. Alcuni lo interpretano come un tentativo di dare maggiore spazio agli annunci pubblicitari. Altri, più indulgenti, apprezzano la riduzione dei commenti visibili, spesso pieni di spoiler o contenuti inappropriati.

Le reazioni alla nuova interfaccia non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno criticato la scelta di nascondere dettagli come il numero di iscritti o il logo del creator. Secondo loro, questo rende difficile capire da chi provenga il contenuto, minando l’identità del canale. L’impatto è particolarmente forte per chi segue più canali simili o guarda video da pagine meno conosciute. La scomparsa dei commenti a colpo d’occhio è vista invece come un doppio taglio: utile per evitare spoiler, ma penalizzante per chi ama interagire con la community.

Il test è ancora in corso, ma le prime reazioni non sembrano incoraggianti. YouTube, come già accaduto in passato, potrebbe decidere di fare marcia indietro o proporre un layout personalizzabile. Per ora, però, l’impressione è che la direzione scelta punti più all’efficienza pubblicitaria che alla socialità. Il video resta il cuore dell’esperienza, ma rischia di diventare un’isola senza contesto, senza volto e senza voce.