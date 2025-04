Iliad stupisce, arriva Iliad Top 250 Plus

L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato nuovamente il suo catalogo di offerte di rete mobile. A partire dalla giornata di ieri 8 aprile 2025, in particolare, è arrivata ufficialmente sul catalogo la nuova offerta nota con il nome di Iliad Top 250 Plus. Quest’ultima è sostanzialmente una nuova versione della precedente Iliad Top 250, ma con un maggior quantitativo di giga per navigare in roaming UE. Vediamo qui di seguito tutte le novità.

Iliad, arriva la nuova promo Iliad Top 250 Plus con più giga in roaming

È stato da poco aggiornato il catalogo di Iliad con una nuova super offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Iliad Top 250 Plus. Rispetto alla precedente offerta Iliad Top 250, questa nuova promo include un maggior quantitativo di giga per navigare in roaming UE.

In particolare, gli utenti potranno ora utilizzare fino a 25 GB in roaming UE. Oltre a questo, il bundle di questa offerta rimane poi comunque di rilievo. Ci sono infatti a disposizione ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare in tranquillità anche con connettività 5G. Il bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati sempre da inviare verso tutti i numeri.

Il costo da sostenere per avere questa offerta è di soli 9,99 euro al mese. L’operatore telefonico ha inoltre fatto ritornare a disposizione degli utenti un’altra offerta di rilievo, ovvero Iliad Top 300. Quest’ultima include ogni mese fino a 300 GB per navigare sempre con connettività 5G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti limiti tutti i numeri. In questo caso, il costo dell’offerta è di 11,99 euro al mese. Rimangono poi disponibili all’attivazione sul sito ufficiale di Iliad anche le altre offerte mobile. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta super conveniente Iliad Giga 120 che ha un costo di soli 7,99 euro al mese.