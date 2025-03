Windows 11 dirà agli utenti quando cambiare PC e perché

Microsoft sta sviluppando una funzione che potrebbe rendere più chiaro quando un PC sta iniziando a mostrare i segni del tempo. Nelle build di anteprima di Windows 11, alcuni utenti hanno individuato una nuova sezione nelle impostazioni dedicata alla spiegazione delle prestazioni del sistema.

L’idea è quella di fornire agli utenti informazioni utili su RAM, GPU e versione del sistema operativo, aiutandoli a capire se il proprio hardware è ancora adeguato o se è il momento di pensare a un aggiornamento.

Come funziona il nuovo sistema di suggerimenti

Questa funzione si presenta come una FAQ interattiva, con spiegazioni su come le componenti del PC influenzano l’esperienza d’uso. Alcuni esempi di avvisi che potrebbero comparire:

Se la GPU ha meno di 4GB di memoria , verrà mostrato un avviso che segnala possibili rallentamenti con le applicazioni più esigenti;

, verrà mostrato un avviso che segnala possibili rallentamenti con le applicazioni più esigenti; Chi utilizza una versione obsoleta di Windows 11 sarà avvisato della necessità di aggiornare il sistema per garantire stabilità e sicurezza;

sarà avvisato della necessità di aggiornare il sistema per garantire stabilità e sicurezza; Se il PC ha poca RAM disponibile, potrebbe comparire un suggerimento per chiudere le app in background o considerare un upgrade hardware.

Lo scopo è rendere più comprensibile il legame tra hardware e prestazioni, evitando che gli utenti si trovino con un computer lento senza sapere esattamente il perché.

Un’idea che ricorda il passato

A qualcuno sarà venuto in mente certamente quanto visto con Windows Experience Index di Windows Vista e Windows 7: in quel caso, assegnava un punteggio al computer in base alle sue specifiche. Tuttavia, Microsoft sembra voler adottare un approccio più chiaro e informativo, anziché limitarsi a dare numeri senza un contesto.

Almeno in questo momento non si ha un’idea precisa di quando questa funzionalità arriverà, anche perché è ancora in fase di prova. Non dovrebbe però passare troppo tempo affinché Windows 11 la riceva. Ovviamente non c’è la sicurezza che la versione stabile possa beneficiare un giorno di questa opportunità, in quanto Microsoft potrebbe pensare di modificarla ulteriormente.