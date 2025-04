Xbox Store, ecco in anteprima gli sconti di primavera

Fra non molto tempo, il colosso americano Microsoft renderà disponibile su Xbox Store la nuova promozione dedicata alla primavera. Si tratta della promo denominata Offerte di primavera. In attesa del suo arrivo, però, tutti gli abbonati al servizio in abbonamento Xbox Game Pass potranno accedere in anteprima a questa promo, avendo dunque avendo dunque accesso prima di tutti ai fantastici sconti ed offerte proposti sullo store. Secondo quanto è emerso, l’anteprima di questa promozione sarà disponibile per gli abbonati fino al prossimo 16 aprile 2025.

Xbox Store, al via l’anteprima della super promo Offerte di primavera

In questi ultimi giorni tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass potranno accedere in anteprima alla nuova promo denominata Offerte di primavera. Quest’ultima sarà resa disponibile a breve su Xbox Store. Nel frattempo, però, gli abbonati potranno scoprire in anteprima tutti i fantastici sconti ed offerte proposte dall’azienda. Come già detto, per il momento gli abbonati potranno accedere in anteprima a questa promo fino alla giornata del prossimo 16 aprile 2025.

Come da tradizione dell’azienda, anche con questa nuova promozione sarà possibile accedere a tantissimi videogiochi anche noti a dei prezzi super convenienti. In alcuni casi, vengono anche proposti degli sconti folli fino al 95%. Con questo sconto, segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Battlefield 1 Revolution, il quale è ora disponibile all’acquisto ad un prezzo assurdo di appena 1,99 euro.

Gli sconti proseguono arrivando al 90%, all’80% e al 75%. Troviamo altri titoli come ad esempio i videogiochi Assassin’s Creed Mythology pack , Dead Space Digital Deluxe Edition e La Terra di Mezzo: Bundle dell’Ombra. Proprio quest’ultimo titolo è proposto con uno sconto folle del 90% e che permette agli utenti di portarselo a casa a soli 6,99 euro. Ritornano poi in sconto i videogiochi EA Sports FC 25 e Hogwarts Legacy Digital Deluxe. Questi sono acquistabili con uno sconto rispettivamente pari al 70% e al 75%, quindi ad un prezzo scontato di 23,99 euro e 21,24 euro.

Insomma, già dell’anteprima si capisce che anche questa volta gli utenti saranno esterrefatti da questa nuova promo su Xbox Store.