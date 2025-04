OnePlus 13T, ecco i punteggi di AnTuTu Benchmark

Il produttore tech OnePlus continua a deformare nuovi prodotti estremamente potenti ed interessanti. Uno dei prossimi a dover arrivare sul mercato è il nuovo OnePlus 13T. Di quest’ultimo possiamo già farci un’idea di quanto sarà potente e prestante. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone in questione è stato avvistato in rete sul noto portale AnTuTu Benchmark. Vediamo qui di seguito quanto è emerso in merito.

OnePlus 13T in arrivo sul mercato, eccolo sul portale di AnTuTu Benchmark

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech OnePlus è stato avvistato in rete sul portale di AnTuTu Benchmark. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 13T. Quest’ultimo è stato avvistato sul portale in questione con il numero di modello denominato PKX110.

Stando a questi primi risultati, ci troveremo di fronte ad uno smartphone estremamente potente. Sotto al cofano sembra che ci sarà infatti uno dei processori più potenti di casa Qualcomm. Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 8 Elite. Questo soc, già potente di per sé, sembra che sarà inoltre supportato da un grande quantitativo di memoria RAM. Si tratta infatti di ben 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X.

Oltre a questo, ci saranno a supporto anche ben 512 GB di storage interno ultra veloce di tipo UFS 4.0. Per quanto riguarda il software, AnTuTu Benchmark ci ha rivelato che a bordo ci sarà l’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 15. Il noto sito web non ha rivelato ulteriori dettagli tecnici. Tuttavia, nel corso delle scorse settimane sono emersi svariati rumors e leaks. Stando a quanto emerso, il prossimo OnePlus 13T potrà contare sulla presenza di una batteria molto capiente pari a circa 6000 mah. Sulla parte frontale, invece, lo smartphone vanterà la presenza di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO. Il pannello avrà una diagonale pari a 6.31 pollici ed avrà una risoluzione pari a 1.5K.