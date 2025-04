iPhone: prezzi instabili dopo l’arrivo dei dazi

Apple ha mantenuto fisso il costo del modello di punta. Ciò dall’arrivo dell’iPhone X. Il prezzo è sempre stato di 999 dollari. Una cifra diventata simbolica. L’unica eccezione è avvenuta nel 2023. In vista al lancio dell’iPhone 15 Pro Max. Il cui prezzo è salito di 100 dollari. Fino a oggi. Secondo quanto emerso, il costo degli smartphone Apple potrebbe subire una modifica. Decisamente poco gradita agli utenti americani. Ciò potrebbe verificarsi a causa delle politiche protezionistiche introdotte da Donald Trump. L’impatto dei dazi sulle importazioni tecnologiche, soprattutto su quelle provenienti da Paesi asiatici, ha messo Apple davanti a un bivio. L’azienda può assorbire l’aumento dei costi. O anche trasferirli (almeno in parte) sui consumatori americani.

Apple: aumentano i prezzi degli iPhone

Ora, però, il quadro è diverso. I dazi su molte importazioni tecnologiche stanno portando ad un calo delle entrate per Apple. Con punte che arrivano quasi al 50% per alcuni prodotti. Il rischio concreto è che non solo l’iPhone 17 costerà più rispetto alle aspettative. Ma anche che Apple possa rivedere i listini dell’attuale generazione prima del previsto. Fino a quando ci saranno scorte in magazzino, non si registreranno cambiamenti. Ma quando quest’ultime termineranno l’azienda di Cupertino dovrà decidere come procedere. Ovvero se accettare un taglio ai profitti o aggiornare i prezzi.

Fonti affidabili parlano già di pressioni sui fornitori. Ciò per ridurre i costi di produzione. Tentativi di spostare ordini verso produttori più economici, e persino strategie di lobbying per ottenere esenzioni o agevolazioni fiscali. Sono opzioni che potrebbero supportare l’azienda in tale processo. Ma la situazione rimane incerta, per tutta l’economia globale. Scenario che potrebbe portare i consumatori americani a pagare il conto più salato. Gli smartphone iPhone, simbolo del progresso tecnologico, potrebbero diventare un lusso ancora più costoso. E ciò proprio nel suo Paese d’origine. Non resta che aspettare e scoprire i futuri sviluppi per il mercato.