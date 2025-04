Apple, sarà forse la fine per gli iPhone Mini?

In questi giorni si sta parlando del possibile abbandono degli iPhone Mini da parte di Apple dato che gli ultimi usciti non hanno riscontrato molto successo. Infatti il pubblico non vuole più dei dispositivi piccoli ma semmai più sottili e compatti dato che non sono molto utili. Per questo gli utenti hanno optato per i modelli più grandi di Apple grazie ai loro schermi di grande dimensione offrono una qualità visiva migliore.

Per adesso sembra che i dispositivi più venduti siano quelli di grandi dimensioni date le loro peculiarità e le maggiori funzioni. Apple in questo momento punta a dispositivi di grandi dimensioni che rispecchino il modello ideale richiesto dagli utenti. Infatti in questi giorni la società sta sviluppando dei dispositivi compatti che rimangono comunque di dimensioni modeste con qualche peculiarità. Ovviamente come sempre ci sono una serie di test da effettuare prima che il dispositivo venga presentato al pubblico.

Apple, abbandono dell’ iPhone Mini

Quando Apple aveva deciso di pubblicare le ultime versioni di iPhone Mini, in realtà stava sondando il terreno alla ricerca della verità che richiedono gli utenti. Infatti le vendite non sono state elevate e gli smartphone non sono entrati all’ interno della top 10 per numero di vendite. Dopo questo Apple ha deciso di abbandonare la versione Mini e dedicarsi esclusivamente a versioni con schermo maggiore di 6 pollici. Infatti dal punto di vista di dispositivi compatti, la casa di Cupertino sta lavorando ad un prodotto molto sottile, il 17 Air che avrà uno schermo grande ma un profilo sottile. Questo per mantenere la caratteristica di versatilità richiesta dagli utenti pur mantenendo una dimensione elevata.

Quindi sembra che l’ idea di uno smartphone di piccole dimensioni sia naufragata per cui Apple si concentrerà solo su modelli di grandi dimensioni per offrire al pubblico delle versioni sempre più versatili e allo stesso tempo funzionali.