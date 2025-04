Amazon ti fa un regalo: soundbar Samsung a soli 89 euro

Spendere poco sull’acquisto di una soundbar che possa rivoluzionare completamente il modo di ascoltare la musica, e tutto ciò che viene riprodotto dal televisore, è possibile con la nuova promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Il modello attualmente in offerta è la Samsung HW-C400/ZF, appartenente alla serie C, dotata di 4 speaker fisici sulla sua superficie, con bassi potenti grazie alla presenza di un woofer integrato, e capace di mettere a disposizione un audio 2.0 canali.

La connessione al televisore avviene tramite collegamento bluetooth senza fili, in questo modo in poche parole l’utente la può posizionare praticamente dovunque voglia, senza avere difficoltà di alcun tipo, date anche le sue relativamente ridotte dimensioni: 64,1 x 10,7 x 6,65 centimetri di spessore, per un peso complessivo di 2kg, a rendere l’esperienza comunque più o meno alla portata di tutti i consumatori. Disponibile nell’unica colorazione nera, la soundbar è estremamente portatile e di facile utilizzo in ogni ambiente.

Amazon: il prezzo della soundbar Samsung è crollato

Il prezzo di vendita della soundbar Samsung sta letteralmente crollando, con gli utenti che oggi si ritrovano a poter godere di uno sconto del 40% applicato in modo completamente automatico sul listino di 149 euro, arrivando in questo modo a spendere solamente 89 euro per il suo acquisto definitivo. Per acquistarla, collegatevi subito qui.

A differenza di altri modelli in commercio, sempre di Samsung, la variante di cui vi abbiamo parlato nell’articolo non è dotata di subwoofer, ma all’interno della confezione potete trovare un comodo telecomando per il controllo da remoto, così da poterla regolare anche dal divano, senza difficoltà o problematiche di alcun tipo che complicherebbero l’esperienza.