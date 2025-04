WindTre: con la nuova opzione rate a partire da 1€

WindTre continua ad innovare la sua offerta. Distinguendosi nel settore delle telecomunicazioni italiane. A tal proposito, l’azienda è pronta a lanciare Rata Smart. Si tratta di un’innovativa modalità di pagamento. Quest’ultima promette di rinnovare l’esperienza d’acquisto dei dispositivi tecnologici. È una soluzione pensata per rispondere alle esigenze dei consumatori. Grazie alla collaborazione con importanti partner finanziari come Compass e Findomestic, WindTre rende possibile l’acquisto a rate non solo di smartphone. Ma anche di smartwatch, auricolari Bluetooth, powerbank, caricatori, tablet e router.

WindTre presenta Rata Smart: ecco come funziona

L’aspetto più interessante? I clienti possono personalizzare il piano di pagamento scegliendo tra diverse durate. Si va da 6 a 36 mesi. Ciò in base alle esigenze degli utenti. E alle loro disponibilità economiche. L’attivazione di tale opzione risulta semplice e veloce. Può essere completato nei negozi autorizzati o attraverso canali digitali. Fattore che rende l’esperienza fluida e priva di complicazioni. Rata Smart è stata progettata non solo per i nuovi clienti, ma anche per chi è già parte dell’universo WindTre.

Uno dei punti di forza di Rata Smart è il credito pre-autorizzato. Dopo la prima approvazione, il cliente potrà utilizzare tale credito per fare acquisti successivi. Ciò anche in momenti differenti, senza dover ripetere ogni volta l’intera procedura di valutazione. È una formula intelligente, che consente una pianificazione mirata degli acquisti. Tale nuova formula permette, inoltre, di accedere a rate molto contenute. Per alcuni accessori, si parte da solo 1 euro al mese. Ciò rende l’innovazione tecnologica più vicina a tutti. Abbattendo le barriere economiche che spesso frenano l’acquisto di prodotti all’avanguardia.

Con tale iniziativa, WindTre rafforza la sua posizione di leader nel settore. Dimostrando così una particolare attenzione alle dinamiche del mercato contemporaneo. Quest’ultimo, infatti, risulta sempre più orientato verso soluzioni digitali, flessibili e sostenibili. Rata Smart non è solo un nuovo modo di acquistare tecnologia. È un passo importante per permettere agli utenti un accesso facilitato alla tecnologia.