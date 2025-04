Samsung, One UI 7: partito il rilascio, ecco quali dispositivi la stanno ricevendo

Finalmente è partito ufficialmente il rilascio della nuova interfaccia grafica di Samsung destinata ai dispositivi Galaxy. La One UI 7 è in fase di distribuzione partendo dei modelli presentati recentemente tra cui la gamma Galaxy S24 e i pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip 6. Almeno per ora sono stati scelti per la distribuzione solo gli utenti iscritti al programma beta in precedenza, ma a partire dal 10 aprile arriverà anche ad altri.

Cosa cambia con One UI 7: interfaccia rinnovata e più funzioni AI

La nuova interfaccia grafica introduce una serie di miglioramenti visivi e pratici, pensati per semplificare l’esperienza quotidiana. Cambiano layout, schermata di blocco e widget, ora più chiari e personalizzabili. Una delle novità più interessanti è la Now Bar, una barra interattiva visibile dalla schermata di blocco che mostra in tempo reale dati utili, come il punteggio di una partita, le indicazioni del navigatore o le informazioni su un allenamento.

Grande spazio anche all’intelligenza artificiale, con strumenti come:

AI Select , per creare GIF o selezionare elementi all’interno delle app senza uscire dalla schermata;

Writing Assist , che aiuta a scrivere e formattare testi;

Drawing Assist , per generare immagini a partire da schizzi o comandi testuali;

Audio Eraser, capace di eliminare rumori, voci o musica dai video (solo per dispositivi 2024).

One UI 7 potenzia anche l’integrazione con Google Gemini, che diventa attivabile con una pressione prolungata del tasto laterale. Si possono formulare richieste complesse in linguaggio naturale, ricevendo risposte più precise senza dover aprire altre app.

Ricerca nelle impostazioni più intuitiva

Un altro piccolo ma utile miglioramento riguarda la ricerca interna alle impostazioni, ora capace di interpretare comandi “naturali” come “i miei occhi si stancano”, suggerendo in automatico opzioni come la modalità di protezione visiva o la regolazione della luminosità.

Quando arriverà One UI 7 sul proprio Galaxy

Samsung ha condiviso un calendario provvisorio, valido per la Corea del Sud ma indicativo anche per altri mercati, Italia compresa. Ecco la distribuzione prevista:

Aprile

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Fold 6 Special Edition

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S24 FE

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra

Maggio

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A34, A35, A16

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Giugno

Galaxy A73, A53, A33, A25, A24, A15

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+, Tab A9, A9+

Galaxy Tab Active 5, Active 4 Pro

Galaxy Wide 7, Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3

Alcuni modelli come il Galaxy S21 FE non sono ancora inclusi nella lista, poiché non distribuiti in Corea. La loro inclusione dipenderà dagli aggiornamenti regionali di Samsung.

L’obiettivo è completare tutto il rollout entro giugno, prima di passare alla One UI 8, che debutterà con i Galaxy pieghevoli della seconda metà del 2025.