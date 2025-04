AMD Ryzen 7 9800X3D, problemi per gli utenti con queste segnalazioni

AMD sta avendo molte segnalazioni per le sue CPU.

Con l’incombere dei computer, si stanno cercando di sviluppare sempre più componentistica hardware ultra performante. Ma non sempre succede così. Sta girando un caso intorno ai processori, o come si dovrebbero chiamare CPU di AMD, in specifico il modello Ryzen 7 9800X3D. Sono arrivate diverse segnalazione che queste CPU si sono bruciate, tanto che un team di appassionati su Reddit ha superato il traguardo un centinaio di segnalazioni ricevute. Per ora queste segnalazioni se vogliamo essere pignoli sono arrivate a 108.

Cosa sta succedendo con i processori AMD? Vediamo di cosa si tratta

La maggior parte delle segnalazioni raccolte in passato, si sono verificate quando c’è una concomitanza con le schede madri ASRock, ma non è un fatto esclusivo, infatti gli incidenti che si sono verificati successivamente riguardano anche con schede madri ASUS, MSI e Gigabyte. Questo dettaglio molto interessante, che anche ASRock segnala, è che la scheda madre non risulta danneggiata per la maggior parte delle volte. Il processore una volta bruciato è da buttare ma comunque il socket, nonostante i detriti da pulire e qualche segno di bruciatura, non risulta danneggiata e accetta correttamente l’applicazione di altri processori.

I guasti riguardano soprattutto sui modelli della scheda ASRock serie 800, tra cui le X870 e le B850. Gli incidenti secondo le stime si verificano dopo poche settimana dall’istallazione della CPU AMD, ma in altri casi è accaduto che si sono bruciate solo dopo mezz’ora o poco più. Nonostante le segnalazioni, non è ancora sorto il problema che accomuna questi casi. Al momento le varie fonti ufficiali non ci hanno dato aggiornamenti importanti riguardo questa questione: ce n’è stato uno da ASRock, ma ha semplicemente confermato che la motherboard esaminata è sopravvissuta al guasto. E’ difficile capire questo fenomeno, ma l’AMD Ryzen 7 9800X3D è molto popolare per il gaming, perchè non ha costi alti, e grazie alla 3d V-cache, riesce a farci fare una sessione di gioco fluida ed eccezionale.