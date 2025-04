Samsung è già pronta al lancio di One UI 8?

Il panorama degli aggiornamenti software di Samsung potrebbe essere prossimo ad un’accelerazione inaspettata. Dopo anni in cui il colosso coreano ha seguito un calendario piuttosto prevedibile, le recenti indiscrezioni parlano di un cambiamento importante. Si tratterebbe del possibile lancio anticipato della nuova One UI 8. Secondo quanto emerso da diverse fonti autorevoli, Samsung sarebbe pronta ad introdurre la nuova versione della sua interfaccia utente già a partire dall’estate 2025. Ovvero in concomitanza con la presentazione dei prossimi pieghevoli.

Samsung: si avvicina il lancio di One UI 8?

In particolare, si parla di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Dispositivi che dovrebbero essere svelati durante l’evento Unpacked estivo. Ed è proprio in tale occasione che si potrebbe osservare l’arrivo della nuova One UI 8, basata su Android 16. Si tratterebbe di un cambiamento importante. Un lancio anticipato trova una spiegazione anche nei cambiamenti di calendario da parte di Google. A tal proposito, infatti, l’azienda di Mountain View dovrebbe rilasciare Android 16 già a giugno. In anticipo rispetto ai classici tempi di agosto o settembre.

Samsung, che da tempo punta a restare tra i primi produttori a proporre aggiornamenti software di rilievo, starebbe quindi adeguando la propria tabella di marcia per non perdere il passo. In tale contesto, l’arrivo ravvicinato di One UI 8 sembra non solo plausibile, ma anche strategico. L’accelerazione avviene mentre One UI 7 è ancora in fase di diffusione sui dispositivi non appartenenti alla famiglia Galaxy S25. Tale scenario sembra contraddittorio, ma riflette l’esigenza di Samsung di allinearsi rapidamente all’ecosistema Android in evoluzione.

Tutto lascia pensare che il 2025 sarà un anno cruciale per l’ecosistema Galaxy. Con le novità attese nel nuovo anno, Samsung sembra voler consolidare la propria posizione anche sul fronte software. Non resta che attendere l’estate per il prossimo evento dell’azienda sudcoreana. In tal modo sarà possibile scoprire se le anticipazioni presentate diventeranno effettivamente una realtà.