Samsung: il prossimo anno alcuni smartphone diranno addio alla S Pen

Samsung è tra le aziende che più colgono le tendenze del mercato e modellano i loro dispositivi seguendo quelle che sono le peculiarità più apprezzate. Ogni anno il colosso sudcoreano introduce novità che rendono i suoi smartphone al passo coi tempi e le ipotesi riguardo i cambiamenti previsti circolano in rete molto tempo prima del periodo previsto per il debutto. In questi giorni, infatti, si sono diffuse alcune voci sul Samsung Galaxy S26 Ultra, il top di gamma in arrivo il prossimo anno.

Samsung Galaxy S26 Ultra inizia a far parlare di sé: il top di gamma sarà l’ultimo con S Pen

Le informazioni emerse in rete riguardo il Samsung Galaxy S26 Ultra fanno riferimento soprattutto alla possibilità che possa perdere il supporto alla S Pen. Le voci a riguardo sono contrastanti poiché alcuni leaker ben affermati nel settore ritengono che il prossimo anno Samsung continuerà a garantire la presenza dello stilo per poi dirgli addio nel 2027, quando saranno presentati i Galaxy S27.

La presenza della S Pen è uno dei principali motivi di successo dei top di gamma della serie Galaxy S. Dunque, per Samsung si tratterebbe di un cambiamento i cui risvolti potrebbero non essere del tutto positivi. Sicuramente il colosso potrebbe avere in mente di apportare modifiche significative, che saranno comunque in grado di convincere gli utenti ma è comunque opportuno tenere in considerazione che l’attesa è ancora lunga e quanto emerso potrebbe essere smentito.

Al momento il colosso sembrerebbe essere impegnato nella messa a punto del suo Samsung Galaxy S25 Edge, il cui lancio avrebbe subito un improvviso spostamento che fissa il debutto nei mesi a venire. Lo smartphone sta già attirando tantissima attenzione per via del suo design ultra-sottile, caratteristica che sarà adottata anche da Apple con il suo inedito iPhone 17 Air, in arrivo nell’autunno di quest’anno.