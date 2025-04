Google brevetta un sistema per ricarica wireless tramite display

Google Pixel

Google ha depositato un brevetto che descrive un sistema di ricarica wireless integrato direttamente nel display di un dispositivo. Il brevetto, recentemente pubblicato dall’Ufficio brevetti statunitense, illustra un metodo per trasferire energia senza fili utilizzando l’area frontale dello schermo, rendendo possibile la ricarica di altri dispositivi compatibili semplicemente appoggiandoli sul display.

Display e ricarica integrati in un unico pannello

Il documento suggerisce che la tecnologia potrebbe essere applicata a smartphone, tablet o laptop, sfruttando la superficie dello schermo non solo per l’interazione visiva ma anche come base di ricarica a induzione.

Il brevetto: struttura e funzionamento

Secondo i dettagli tecnici, il pannello display includerebbe componenti trasmissivi in grado di emettere energia elettromagnetica, simile al funzionamento delle basi di ricarica wireless attuali. La bobina di trasmissione, normalmente nascosta dietro lo schermo, emetterebbe il segnale a un ricevitore compatibile presente sul dispositivo da caricare.

Il sistema si avvarrebbe anche di componenti di rilevamento, che attivano la trasmissione solo quando un dispositivo idoneo viene rilevato sullo schermo, evitando perdite energetiche e surriscaldamenti. Il display continuerebbe a funzionare regolarmente anche durante la ricarica.

Possibili scenari d’uso

Una simile innovazione potrebbe consentire di ricaricare auricolari, smartwatch o altri piccoli accessori appoggiandoli temporaneamente sullo schermo dello smartphone o del laptop. Il vantaggio principale sarebbe l’integrazione totale, senza bisogno di cavi, dock o superfici secondarie.

Tuttavia, il brevetto non fornisce indicazioni sulla velocità di ricarica, sull’efficienza energetica o sui possibili effetti sul pannello display, soprattutto in presenza di carichi termici prolungati. Al momento non è chiaro se e quando la tecnologia verrà implementata su prodotti reali.

Il nuovo brevetto Google sulla ricarica wireless tramite display apre scenari inediti per l’integrazione tra funzioni visive e energetiche. La possibilità di trasformare lo schermo in una base di ricarica potrebbe semplificare l’esperienza d’uso, anche se restano interrogativi su praticabilità, costi e compatibilità.