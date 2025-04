WhatsApp: se vi arriva questa videochiamata bloccate il conto corrente

Se ogni giorno utilizzate WhatsApp per le vostre attività quotidiane, allora anche voi potreste essere incappati in una nuova truffa che sta colpendo moltissime persone tutti i giorni, la truffa in questione infatti si è diffusa in modo prepotente e non guarda in faccia nessuno, il suo obiettivo è riuscire a derubare gli utenti direttamente dal loro conto corrente, nello specifico i truffatori vogliono garantirsi dati sensibili da poter utilizzare per questo scopo, Per farlo dunque hanno imbastito una Truffa davvero ben ingegnata in grado di trarre in inganno tutti gli utenti che capitano.

Nello specifico, i truffatori stanno utilizzando WhatsApp dal momento che grazie a quest’ultimo riescono a colpire una platea di utenti molto più vasta rispetto al passato, hanno però cambiato il modus operandi dal momento che ora sfruttano le videochiamate piuttosto che i messaggi, in tal modo in caso di successo, non ci sarà più nulla da fare per la vittima, dal momento che i truffatori si garantiranno il totale accesso al conto corrente.

Come funziona

la truffa in questione prende corpo in un tentativo da parte dei truffatori di spacciarsi per la banca della vittima, la contattano con la ragione di dover consegnare un messaggio assolutamente urgente tramite appunto video chiamata a, una volta convinta la vittima poi la inducono ad attivare la condivisione dello schermo e a procedere con l’accesso alla piattaforma Internet banking, così facendo il gioco sarà fatto e i truffatori potranno visionare in totale comodità le credenziali per accedere al conto, in questo modo potranno poi in un secondo momento svuotarlo completamente di tutti i risparmi, nel caso dunque doveste essere contattati con le medesime ragioni, bloccate immediatamente tutto e non seguite nessun tipo di istruzione.

Cercate sempre di rimanere informati sui vari metodi di truffa, la conoscenza di questi stratagemmi è essenziale per poterli riconoscere.