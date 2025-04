Amazon regala Xiaomi 13T con uno sconto da pazzi solo oggi

La nuova promozione applicata in questi giorni su Amazon per l’acquisto di Xiaomi 13T può farvi letteralmente avvicinare all’acquisto di uno smartphone di fascia medio-alta che viene a costare molto meno, il tutto partendo comunque da dimensioni e peso non troppo elevati, infatti il prodotto raggiunge solamente 197 grammi e 162,2 x 75,7 x 8,49 millimetri di spessore, con la sua completa resistenza ad acqua o agenti atmosferici.

Le dimensioni del display sono in linea con le aspettative, parliamo in effetti di un prodotto che raggiunge 6,67 pollici di diagonale, con un AMOLED, un refresh rate a 144Hz, più di 16 milioni di colori, protezione Gorilla Glass 5, ed anche una densità di pixel di 446 ppi. Il processore è un MediaTek Dimensity 8200 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, ed anche una buona GPU Mali-G610 MC6, con alle sue spalle una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Amazon: ecco lo sconto applicato su Xiaomi 13T

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per la variante in oggetto di Xiaomi 13T è una delle migliori in circolazioni, infatti il listino attuale è di 399 euro, ma solamente per poco tempo il consumatore si ritrova a poter investire all’incirca 328 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Al momento attuale, il prezzo indicato è da considerarsi valido solamente per la variante nella colorazione nera, la connettività 5G è ovviamente garantita a patto che abbiate una SIM ed un abbonamento telefonico abilitato. Lo smartphone viene commercializzato completamente sbrandizzato con garanzia legale della durata di 24 mesi che va a coprire tutti i difetti di fabbrica.