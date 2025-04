Truffa phishing via messaggio: ecco come hanno fregato gli utenti ad aprile

Restare ingannati senza neanche accorgersene è una delle cose più crudeli che possano succedere al giorno d’oggi. Bisogna mettersi in testa una cosa molto chiara: la truffa è sempre dietro l’angolo e non aspetta altro che l’utente abbassi le difese per colpirlo.

Oggi i messaggi a cui tenere testa sono due e purtroppo stanno fregando anche gli utenti più esperti, proprio come è stato segnalato in queste ore. In basso sono stati scritti entrambi, proprio per garantire la possibilità di capire di fronte a cosa ci si trova.

La truffa frega gli utenti improvvisamente, ecco come si presenta un messaggio phishing in mail

I messaggi di oggi sono due e rappresentano entrambi i casi una truffa molto grave da superare e alla quale stare attenti. Il primo caso è questo:

“SHEIN

Hai una [1] SHEIN Mystery Box pronta per essere riscattata.

Congratulazioni!

Il tuo nome [NOME DELLA VITTIMA] è stato selezionato in un sondaggio per ricevere una nuova SHEIN Mystery Box.

Per confermare il tuo premio, clicca semplicemente sul link qui sotto.

Codice di tracciamento: SHEIN-AU

Vincitore: [MAIL DELLA VITTIMA]

Premio: SHEIN Mystery Box.

Riscatta Ora“.

L’inganno però non è solo questo siccome è un altro sito di scommesse, ovviamente finto, fa credere alle persone di potersi giocare qualche bonus. In realtà anche in questo caso è una truffa e si gioca molto chiaramente con il nome di un’emittente televisiva italiana. Ecco il messaggio:

“Autorizza il tuo device PokerPlex su Windows con IP 151.41.141.55

Continente Europe

Paese Italy

Se sei stato tu clicca sul link qui sotto per autorizzare il tuo device.

AUTORIZZA

Se non sei stato tu ad accedere, ti consigliamo di seguire i seguenti passaggi per proteggere il tuo account:

Collegati al sito ed effettua la login

Cambia la tua password

Scollegati da tutti i dispositivi in cui avevi fatto accesso con il tuo account

Accedi con la nuova password“.