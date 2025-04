Apple iPhone 15 è un BEST BUY su Amazon con lo sconto di quasi 200 euro

La promozione disponibile in questi giorni su Amazon fa incetta di sconti, infatti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare Apple iPhone 15 con un risparmio che nessuno si aspettava, uno sconto automatico applicato direttamente in pagina che abbassa enormemente la spesa da sostenere, scendendo dai canonici 879 euro, fino a soli 699 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna.

Come la nuova generazione, anche iPhone 15 presenta comunque dimensioni tutt’altro che elevate, raggiungendo nello specifico 171 grammi, per 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con una totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il processore è il penultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, parliamo in effetti di Apple A16 Bionic, con GPU Apple a 5 core, corredata da una configurazione che prevede 6GB di RAM ed anche un quantitativo di memoria interna, indicato in precedenza, che non può essere incrementato con l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 15: la promozione con lo sconto di quasi 200 euro

Tutti vogliono Apple iPhone 15, soprattutto oggi a causa del suo calo di prezzo avvenuto come conseguenza diretta della presenza sul mercato della nuova generazione, ed ovviamente in seguito all’ottima promozione lanciata da Amazon. In altre parole il consumatore si ritrova a poter versare un contributo di soli 699 euro per l’acquisto del modello con 128GB di memoria interna, in confronto ad un listino di 879 euro. Lo potete ordinare premendo questo link.

Tutti coloro che sceglieranno di acquistarlo lo riceveranno a domicilio in tempo record, un prodotto completamente sbrandizzato, che permette così di ricevere gli aggiornamenti in modo molto tempestivo, che viene inoltre supportato e protetto da una garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.