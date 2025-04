Isuzu Dragon Max: il ritorno del Drago su quattro ruote con spirito retrò

A volte il passato sa tornare con una forza inaspettata ed è ciò che è accaduto con il nuovo Isuzu Dragon Max, presentato in anteprima mondiale al Bangkok International Motor Show. Un nome che evoca rispetto, nato da un’icona degli anni ’80: il TFR Space Cab, pick-up compatto entrato nei cuori dei thailandesi e non solo. Non un semplice restyling, ma un tributo al passato con uno sguardo deciso al futuro. Perché rinunciare alla bellezza originale e vintage se può vivere ancora? L’Isuzu Dragon Max prende il soprannome “Dragon” proprio dall’anno del debutto, il 1988, considerato l’Anno del Dragone nel calendario cinese. Una scelta simbolica che aggiunge fascino a un mezzo già ricco di storia. Le proporzioni restano intatte, l’anima è la stessa, ma il resto è tutto nuovo. Non si tratta solo di nostalgia, del guardare solo al passato, è rispetto per un’epoca che ha segnato una generazione intera.

Design fedele, anima rinnovata per il pick-up Isuzu

La carrozzeria dell’ Isuzu Dragon Max è ora in grigio opaco, con passaruota allargati e un assetto ribassato che promette aggressività. Nessuna concessione all’esagerazione: il restomod rispetta l’equilibrio delle linee originali. Davanti, la griglia illuminata e i fari a LED squadrati restituiscono un tocco moderno senza rompere con il passato. Dietro, spoiler e gruppi ottici a LED accentuano la sportività senza stravolgere l’identità del pick-up. Lateralmente, i cerchi neri e i pneumatici ribassati fanno capire subito che non si tratta di un semplice revival. L’Isuzu Dragon Max è puro design e forza ben fatto.

Il motore MaxForce 2.2 turbodiesel dell’Isuzu eroga 220 cavalli e una coppia di 550 Nm. Numeri che triplicano le prestazioni dell’originale. A gestirli, una trasmissione automatica a otto rapporti. Non è solo velocità, è padronanza della strada. Dentro, l’atmosfera cambia completamente. L’abitacolo, un tempo spartano, è ora un mix di Alcantara, fibra di carbonio e tecnologia digitale. Il cruscotto mostra persino i tempi sul giro. Al centro domina un grande schermo infotelematico, mentre un pulsante di avvio segna l’ingresso nella modernità. Chi avrebbe mai immaginato che un vecchio pick-up potesse trasformarsi così? L’Isuzu Dragon Max è praticamente un ponte storico tra due mondi, tra memoria e innovazione.