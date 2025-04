Ho. mobile: mai senza giga con questa super offerta

Siete stanchi della vostra promozione che non vi permette di arrivare senza troppi pensieri alla fine del mese dal momento che i giga scarseggiano ? Se questa è la vostra situazione allora sicuramente è arrivato il momento di cambiare e optare per qualcosa di diverso e di nuovo, in Italia fortunatamente sono presenti tantissimi provider telefonici che consentono una scelta davvero ampia e variegata che meglio si può adattare alle nostre esigenze, uno tra questi è Ho mobile, l’operatore vestito di viola, infatti, da diversi anni rappresenta una scelta di primissimo livello che permette a chiunque di trovare un’offerta adatta alle sue esigenze, il tutto grazie a un catalogo di promozioni davvero variegato e ricco di possibilità adatte a tutti.

Una super offerta

Recentemente il noto provider ha lanciato una nuova offerta che sicuramente potrebbe interessarvi, sul suo sito ufficiale e infatti disponibili una promozione che a 9,99 € al mese vi permette di accedere a 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta in questione ha però un requisito di accesso, per coloro che effettuano lo portabilità da un numero con un operatore supportato e per coloro che sottoscrivono un nuovo numero il costo di attivazione sarà di 2,99 €, la lista di operatori supportati e consultabile nel sito ufficiale della promozione, in caso contrario invece il costo di attivazione salirà a 29,90 €.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico per poi effettuare l’attivazione direttamente online, bastano pochi semplici passaggi per attivare l’offerta e potete scegliere anche se utilizzare una Sim fisica oppure il formato eSIM, ovviamente assicuratevi che il vostro smartphone supporti sia tale formato sia il 5G onde evitare di attivare una promozione letteralmente a vuoto, se dunque, rispettate il tutto, godetevi la vostra offerta ricca di possibilità.