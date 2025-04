Iliad Giga 200: navigazione veloce e senza pensieri, anche in 5G

Iliad ha appena lanciato un’offerta che fa decisamente parlare di sé: la Giga 200. Se sei in cerca di una tariffa che ti permetta di navigare a tutta velocità, chiamare senza pensieri e mandare SMS a non finire, questa potrebbe essere la proposta giusta per te. A soli 9,99€ al mese, hai a disposizione ben 200GB di traffico dati, che puoi sfruttare in 4G, 4G+ e, se il tuo telefono lo supporta, anche in 5G. Ma non è finita qui: se superi i 200GB, niente panico! Continui a navigare, solo che ogni 100MB in più ti costeranno 0,90€. Non proprio gratuito, ma tutto sommato ancora abbastanza conveniente, considerando che chi usa tanto internet non si farà certo frenare da un piccolo sovrapprezzo.

Iliad sfida il mercato con Giga 200

Ma c’è di più: la Giga 200 include anche minuti e SMS illimitati, non solo verso numeri fissi e mobili in Italia, ma anche in roaming europeo. Parliamo di 13GB di traffico dati da usare quando viaggi in Europa, il che significa che, se sei uno di quelli che prende il volo con frequenza, questa offerta ti permette di restare sempre connesso senza preoccuparti troppo del costo. E per chi ama viaggiare anche oltre i confini europei, niente paura, la Giga 200 include anche minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

In più, Iliad non ti mette fretta: niente scatto alla risposta, quindi puoi decidere se rispondere senza brutte sorprese. E per gli amanti della condivisione, c’è anche il servizio hotspot, che ti consente di usare la tua connessione per connettere altri dispositivi, senza dover pagare un extra.

Il tutto con la garanzia di una portabilità del numero facile, un controllo sempre sotto mano del credito residuo, e una segreteria telefonica sempre a disposizione. Insomma, la Giga 200 è un’offerta che combina tanta libertà con un prezzo davvero competitivo. Se sei stanco delle tariffe troppo complesse e vuoi qualcosa che ti faccia navigare, parlare e mandare SMS senza troppe complicazioni, questa proposta potrebbe essere proprio quello che cercavi!