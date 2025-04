Amazon, la SMART TV Hisense è scontata a soli 169 euro: acquistatela subito

La smart TV è un prodotto che non può assolutamente mancare nelle case di milioni di consumatori italiani, ed al giorno d’oggi può finalmente essere acquistata su Amazon con un risparmio che va ben oltre la più rosea immaginazione, infatti la smart TV Hisense di cui vi parliamo nell’articolo risulta essere in vendita a soli 169 euro, senza andare minimamente ad intaccarne le specifiche tecniche o le prestazioni.

Il modello presenta un pannello da 32 pollici di diagonale, parliamo nel dettaglio della 32E43KT, con risoluzione massima in FullHD, e sistema operativo VIDAA, ben congeniato e studiato per facilitare l’utilizzo da parte di ogni utente, anche i più inesperti. Le funzioni cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, a cui aggiungiamo il supporto ad Amazon Alexa, per il controllo con il semplice ausilio della propria voce, e la piena compatibilità con il digitale terrestre di nuova generazione, il DVB-T2/S2 HEVC10.

Amazon, ecco la promozione sull’acquisto della smart TV Hisense

La smart TV Hisense ha un prezzo estremamente commerciale ed alla portata di tutti, se pensate che oggi può essere acquistata con un esborso di soli 169 euro, cifra che permette di ridurre di molto la spesa per l’acquisto di un prodotto di questo tipo. Ordinatela al seguente link.

Nella parte posteriore del dispositivo è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, oltre che adatto a renderlo decisamente più versatile ed aperto a tutti, tra cui ad esempio una porta HDMI per andare a collegare praticamente tutti i device attualmente in commercio, anche le console di nuova generazione, ma non solo.