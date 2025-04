ho Mobile, 10 euro di ricarica in omaggio con la nuova promo

La primavera è iniziata da tempo, eppure l’operatore telefonico virtuale ho Mobile continua a proporre nuove iniziative apposite. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile la nuova promozione denominata “ho. una ricarica in primavera”. Come suggerisce anche il nome, con questa promo gli utenti potranno ricevere una ricarica in omaggio. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

ho Mobile, 10 euro di ricarica in omaggio con la promo di primavera

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile una nuova promozione per la primavera. Come già accennato in apertura, si tratta della promo denominata “ho. una ricarica in primavera”. Con quest’ultima, sarà possibile ricevere per l’appunto una ricarica in omaggio sul proprio numero telefonico.

Gli utenti interessati ad usufruire di questa promozione dovranno tuttavia acquistare necessariamente o una scheda sim oppure una scheda eSim di ho Mobile. Oltre a questo, sarà poi necessario attivare una delle offerte dell’operatore e sarà necessario richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Durante l’acquisto, gli utenti dovranno poi inserire l’apposito codice promozionale, ovvero #CONIGLIO10.

Una volta fatto questo, gli utenti riceveranno finalmente 5 euro di ricarica in omaggio. Successivamente, si riceveranno ulteriori 5 euro in omaggio una volta che verrà effettuato il primo rinnovo dell’offerta. Insomma, per chi aveva intenzione di passare ad ho Mobile si tratta sicuramente di un ulteriore incentivo. Ricordiamo che, secondo quanto riportato online, la promozione in questione sarà valida fino al 13 aprile 2025, salvo ovviamente ulteriori proroghe da parte dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile.

Ricordiamo inoltre che sul sito dell’operatore sono disponibili numerose offerte di rete mobile estremamente vantaggiose. Una di queste è ad esempio l’offerta denominata ho. 9,99 200 Giga 5G. Si tratta di una delle nuove offerte di ho Mobile che propongono la navigazione su rete 5G. Il bundle include fino a ben 200 GB di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati ad un costo di 9,99 euro al mese.