ho Mobile, ultime ore per questa offerta FAVOLOSA

Mancano solo poche ore per poter attivare sul proprio numero una delle super offerte mobile del noto operatore telefonico virtuale di Vodafone. Ci stiamo riferendo alla super offerta di ho Mobile nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. Questa è una delle offerte più apprezzate di sempre grazie alla sua estrema convenienza e al suo prezzo per il rinnovo estremamente contenuto. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, mancano 15 ore per la sua scadenza.

Gli utenti avranno solo poche ore per poter attivare sul proprio numero la super offerta dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. L’operatore ha infatti aggiornato il count down presente sul sito ufficiale. Come già detto, ora mancano 15 ore per poter attivare la promo.

L’offerta è già stata proposta in passato ed è stata ampiamente prorogata dall’operatore. Non è quindi da escludere che l’operatore possa decidere di prorogarla ancora una volta. Staremo a vedere. Nello specifico, l’offerta ho. 5,99 100 Giga include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G r 4G+. L’offerta include poi, come da tradizione dell’operatore virtuale, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a soli 5,99 euro al mese. A questo sarà però necessario aggiungere il costo di attivazione dell’offerta. Questo ha un costo di partenza di 2,99 euro. Quest’ultimo può però cambiare in base all’operatore telefonico da cui si richiederà la portabilità. Per chi attiverà un nuovo numero, invece, questo costo sarà sempre pari a 2,99 euro. In ogni caso, l’operatore sta offrendo gratuitamente il costo per la scheda sim.