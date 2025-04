Google Discover lancia un’interfaccia borderless

Google Discover sta subendo un importante cambiamento grafico, che segna una decisa svolta rispetto al passato. Il nuovo layout, che elimina l’interfaccia a schede, è già in fase di distribuzione per gli utenti di App Google su dispositivi Android e iOS. Il redesign, che si concentra sull’estensione dell’immagine di anteprima per tutta la larghezza dello schermo, lascia più spazio ai titoli delle notizie. L’idea sembra quella di rendere il tutto più visivo e meno frammentato, a discapito dell’organizzazione a schede. Un cambiamento che sembra voler abbandonare l’approccio tradizionale, ma che non è privo di polemiche.

L’interfaccia senza schede divide gli utenti di Google Discover

Inizialmente Google aveva introdotto delle schede arrotondate con pulsanti per il “like” e la “condivisione”, ma queste funzionalità sono ora scomparse. La modifica ha creato vari dubbi tra gli utenti ed alcuni pensano che si tratti di un bug. Altri invece credono che sia solo un passo verso un ulteriore rinnovamento. In ogni caso, anche se il cambiamento è già in atto, non tutti sono convinti che il nuovo design rispetti completamente i principi del Material Design 3. Questo è il sistema estetico sviluppato da Google. Le immagini a schermo intero non sembrano corrispondere esattamente alle linee guida di quest’ultimo, facendo nascere diverse riflessioni su un possibile aggiornamento futuro.

Google, sempre incline a modificare la sua interfaccia per migliorare l’esperienza dell’utente, potrebbe aver fatto un passo falso con questo nuovo design. L’adozione di immagini a schermo intero, pur dando maggiore impatto visivo, ha eliminato una delle caratteristiche che molti utenti apprezzavano, ovvero la possibilità di navigare facilmente tra le notizie. Il nuovo layout non sembra completamente coerente con le aspettative, suscitando preoccupazioni in merito alla qualità e alla coerenza estetica. Come evolverà il tutto? Solo il tempo dirà se Google deciderà di fare un passo indietro o se continuerà su questa strada.