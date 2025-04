Malware Triada, il pericolo sui dispositivi Android modificati

La crescente diffusione di smartphone contraffatti ha portato alla riscoperta di uno dei malware più temuti nell’ecosistema Android: Triada. Questo pericoloso trojan, che inganna l’utente, è bravo a compromettere la sicurezza dei dispositivi. Il problema è che sta emergendo su telefoni falsi venduti però come nuovi. Il malware riesce a infilarsi nel firmware dei dispositivi già durante la produzione. Questo conferma che il software pericoloso sia presente sin dal primo avvio del telefono. I consumatori a questo punto, hanno già dispositivi compromessi, senza potersi difendere.

Triada sottrae dati sensibili agli utenti, mettendo a rischio la loro privacy

La nuova versione del malware è molto subdola, poiché sfrutta la catena di distribuzione dei telefoni per entrarci prima che arrivino nelle mani degli acquirenti. Tutto questo rende molto difficile per i negozi individuare la presenza del malware, soprattutto se il dispositivo arriva da canali non ufficiali.

Triada viene ovviamente utilizzato dagli hacker per diversi scopi nocivi. Tra le sue funzioni più pericolose, c’è la capacità di rubare credenziali da app di messaggistica come Telegram e TikTok. Nonché da portafogli di criptovalute. Inoltre, il trojan può inviare messaggi da account infetti su piattaforme come WhatsApp e Telegram, cancellandoli per evitare che l’utente se ne accorga. Triada è anche bravo a intercettare e inviare SMS, monitorare l’attività di navigazione web e sostituire i numeri nelle chiamate. Facendo questo manda l’utente verso contatti che possono interessare all’aggressore.

La caratteristica fraudolenta di Triada inoltre è che, una volta installato, è quasi impossibile da rimuovere. Serve necessariamente un intervento tecnico avanzato, come il flashing di un nuovo firmware. Questa procedura, tuttavia, non è alla portata di tutti e molti utenti potrebbero non essere nemmeno a conoscenza di questa possibilità. L’unica reale difesa è evitare l’acquisto di smartphone contraffatti, che sono di base venduti a prezzi molto bassi da rivenditori poco affidabili. Tuttavia, non tutti gli utenti sono consapevoli del rischio e la minaccia continua a crescere, soprattutto nel caso di dispositivi che non sono certificati.