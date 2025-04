Apple: i MacBook accolgono una funzione super intelligente presente su iPhone

Con l’arrivo di macOS Sequoia 15.4, Apple introduce una serie di novità pensate per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana, soprattutto se si usa il Mac all’interno dell’ecosistema Apple. Nessuna rivoluzione, ma piccoli cambiamenti che possono fare la differenza.

Mail si rinnova: gestione automatica e più ordine anche su Mac

La novità più visibile riguarda l’app Mail. Apple ha deciso di portare anche su Mac una delle funzioni smart già presenti su iPhone: la suddivisione automatica delle email in categorie. I messaggi in arrivo vengono ora ordinati in quattro sezioni: Principale, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni. Un modo semplice per tenere tutto più ordinato secondo le prospettive introdotte con Apple Intelligence.

Non manca nemmeno la nuova vista “Digest”, che raggruppa i messaggi dello stesso mittente in un’unica conversazione. E per chi preferisce la versione classica, Apple consente di tornare facilmente al layout precedente.

Apple Intelligence diventa più internazionale

Con questo aggiornamento, le funzioni basate su Apple Intelligence si aprono a nuovi utenti: ora sono supportate dieci nuove lingue, tra cui italiano, francese, tedesco, spagnolo, giapponese e cinese semplificato, oltre a due varianti di inglese localizzato per Singapore e India. Un passo avanti importante per rendere l’AI di Apple più utile ovunque.

Tante piccole novità per rendere macOS ancora più comodo

Non mancano altri aggiornamenti degni di nota:

L’app Foto su Mac può ora creare filmati ricordo (Memory Movies), una funzione già vista su iOS;

Image Playground riceve un nuovo stile “Sketch”, per generare immagini con un tocco disegnato a mano;

L’app Podcast guadagna nuovi widget per le trasmissioni seguite e la libreria;

Sono arrivati sette nuovi emoji ;

La funzione Quick Start semplifica il trasferimento di impostazioni e contenuti da un Mac all’altro, proprio come già avviene su iPhone.

Un aggiornamento di transizione, ma ben fatto

macOS Sequoia 15.4 non è pensato per stupire, ma per affinare. Un aggiornamento solido, che migliora l’organizzazione, amplia le funzionalità AI e porta maggiore coerenza con quanto già offerto su iPhone e iPad. E a volte, è proprio questo il tipo di aggiornamento che serve.