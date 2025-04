Very Mobile: la nuova promo da 5,99€ al mese è disponibile fino al 16 aprile

Very Mobile torna a proporre un’offerta particolarmente vantaggiosa per chi vuole tanti giga, chiamate illimitate e zero vincoli. La nuova promozione ha un nome semplice e diretto: è disponibile a 5,99€ al mese per sempre e può essere attivata da chiunque, senza limiti sul gestore di provenienza. Non ci sono quindi le solite limitazioni in termini di provider. Questa nuova promo è disponibile per gli utenti solo fino al prossimo 16 aprile, per cui bisogna non perdere troppo tempo.

Cosa prevede l’offerta che Very Mobile lancia ad aprile

Chi sceglie questa promo ottiene ogni mese qualcosa di impressionante, con tantissimi contenuti e un gran risparmio mensile:

150 GB con navigazione in 5G , già inclusa nel prezzo;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS senza limiti ;

5,99€ al mese , prezzo bloccato per sempre;

Attivazione una tantum a 2,99€, solo al primo accesso.

L’offerta può essere sottoscritta da chiunque, sia per portabilità da un altro operatore, sia per l’attivazione di un nuovo numero.

Come attivare la promo che offre Very Mobile

L’attivazione non è disponibile tramite il sito principale, ma esclusivamente da un link dedicato.

Attraverso questa pagina, è possibile completare tutto in pochi minuti. Chi lo desidera può identificarsi anche tramite SPID, una modalità rapida e sicura.

Gli utenti possono decidere di attivare questa promozione mobile optando per la solita scheda SIM fisica così come per l’innovativa eSIM virtuale, utile per chi vuole attivare il servizio in modo immediato senza attendere la consegna.

Una scelta perfetta per coloro che hanno voglia di risparmiare

Con un prezzo contenuto e bloccato, una grande quantità di dati mensili e rete 5G inclusa, questa proposta di Very Mobile si conferma tra le più competitive del momento. È l’ideale per chi vuole navigare senza pensieri, tenendo sotto controllo la spesa, ma con tutta la libertà offerta da una tariffa chiara e senza vincoli.